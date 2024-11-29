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Ekonomi

Kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki projelerin tamamlanma süresi uzatıldı

Kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 30 Nisan 2025'e kadar uzatıldı.

Mehmet Can Toptaş  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki projelerin tamamlanma süresi uzatıldı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma sürelerinde değişiklik yapıldı.

Buna göre, mücbir sebepler hariç, hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının kasım ayının son iş günü olan projelerin tamamlanma süresi 30 Nisan 2025'e kadar uzatıldı.

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