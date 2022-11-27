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Ekonomi

Kırsal arazilere buğday eken Elbistan Belediyesi ekmeği 1 liraya satıyor

Kahramanmaraş'ta belediyeye ait arazileri tarla vasfına dönüştürerek buğday eken ve elde ettiği ürünleri Halk Ekmek Fabrikası'nda işleyen Elbistan Belediyesi, ekmeği 1 liradan satıyor.

Ali Öztürk   | 27.11.2022
Kırsal arazilere buğday eken Elbistan Belediyesi ekmeği 1 liraya satıyor Fotoğraf: Ali Öztürk/AA

Kahramanmaraş

Tarlalardaki ekim çalışmalarını kontrol eden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, gazetecilere, dünyada yaşanan gıda sorunu ve yükselen fiyatlara rağmen ekmeğin tanesini 1 liradan satmaya devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda belediyeye ait kırsaldaki kullanılmayan alanları tarlaya dönüştürdüklerini anlatan Gürbüz, Türkiye'nin en ucuz ekmeğini sattıklarını ifade etti.

Bunu sürdürebilmek için vasıfsız alanları tarlaya dönüştürüp buğday ekerek, ekmeğin ham maddesi olan unu kendilerinin ürettiğini aktaran Gürbüz, şunları kaydetti:

"Dünyada yaşanan gıda kriziyle beraber artık tarım, tarımsal üretim çok daha önemli hale geldi. Dolayısıyla da Türkiye'nin en önemli tarım ovalarından biri olan Elbistan'da ekimi gerçekleştirilmeyen saha kalmasın diye belediye olarak öncelikle kendi arsalarımızı tarıma elverişli hale getirmeye çalıştık. Arkasından da vatandaşlarımıza bu anlamda her türlü araç gereç ve ekipmanımızla destek oluyoruz. Yaklaşık 330 dönümlük bir alanı bu sene ekim yapmış bulunmaktayız. Dünyadaki tarımsal krizin yaşandığı, gıda sorununun yaşandığı bir dönemde biz hem Elbistan'daki çiftçilerimize bu anlamda destek olmak hem de ülkemizdeki tüm yerel idarelere örnek olmak açısından büyük bir ekim gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla buradan elde etmiş olduğumuz buğdayla beraber de inşallah halk ekmeği vatandaşımıza çok daha ekonomik olarak sunmuş olacağız."

Yapraklı Mahallesi Muhtarı İskender Yılmaz da boş ve bataklık olduğu için kullanılmayan arazilerinin, belediyenin desteğiyle tarıma elverişli hale getirilerek ekonomiye kazandırıldığını söyledi.

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