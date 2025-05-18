Dolar
38.85
Euro
43.37
Altın
3,201.12
ETH/USDT
2,525.80
BTC/USDT
103,809.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kent içi raylı sistemlerden 19 Mayıs'ta ücretsiz yararlanılabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Mayıs'ta, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu'nun ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Kent içi raylı sistemlerden 19 Mayıs'ta ücretsiz yararlanılabilecek

Ankara

Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerdeki ücretsiz ulaşım imkanına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Resmi Gazete'de 26 Nisan'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla ücretsiz ulaşım olanağı sağlandığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Grand Kartal Otel'de yangın tatbikatına ilişkin çelişkili ifadeler iddianamede
TBMM zirai dona karşı uygulanacak tedbirleri içeren "öneri paketi" hazırlayacak
İstanbul'un dönüşümü "Yarısı Bizden" kampanyasıyla hızlanıyor
"Uluslararası Aile Forumu" 26 ülkenin aileden sorumlu bakanlarını İstanbul'da buluşturacak
Düğün veya asker uğurlama konvoylarıyla trafiği engelleyenlere 180 bin lira ceza geliyor

Benzer haberler

Kent içi raylı sistemlerden 19 Mayıs'ta ücretsiz yararlanılabilecek

Kent içi raylı sistemlerden 19 Mayıs'ta ücretsiz yararlanılabilecek

Yunus polisler, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında gösteri yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: İstanbul'da 162 kilometrelik raylı sistem hattını hizmete açtık

İstanbul Havalimanı nisandaki uçuş sayısıyla Avrupa'nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı nisandaki uçuş sayısıyla Avrupa'nın zirvesinde
Motokuryeler için kayıt zorunluluğu getirildi, meslekte yeni dönem başlıyor

Motokuryeler için kayıt zorunluluğu getirildi, meslekte yeni dönem başlıyor
Rize-Artvin Havalimanı'na ikinci "ILS" kurulumu tamamlandı

Rize-Artvin Havalimanı'na ikinci "ILS" kurulumu tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet