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Ekonomi

Kazakistan'a tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatı

Türkiye, Kazakistan'a 727 milyon 450 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
Kazakistan'a tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatı

İstanbul

Türkiye ana pazarları yanında alternatif pazarlarda da ihracat rekorlar kırmaya devam ediyor.

Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla alternatif pazarın öneminin artması sonrasında Türk ihracatçılar bu pazarlarda daha etkin hale gelmeye başladı.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki yapıcı adımlar da iki ülke arasındaki ticarete katkı sağlıyor.

Kazakistan Meclisi, geçen ay Türkiye ile gümrük kontrollerinin basitleştirilmesine ilişkin anlaşmayı onaylamıştı.

Kazakistan Parlamentosu, "Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında bilgi alışverişinin düzenlenmesi ve gümrük kontrol işlemlerinin basitleştirilmesine ilişkin anlaşmanın” onaylanmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, Kazakistan'a 727 milyon 450 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatına imza attı.

Türkiye'nin Kazakistan'a ihracatı yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67,9 arttı.

Kazakistan ayrıca ocak-mayısta geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye'nin ihracatını değer bazında en fazla artırdığı 6. ülke olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin ihracatı bu dönemde 294 milyon 243 bin dolar arttı.

Kazakistan'a ihracatı hazır giyim ve konfeksiyon sektörü sırtladı

Kazakistan'a yılın 5 ayında en fazla ihracatı, 164 milyon 768 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü gerçekleştirdi.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünü, 102 milyon 907 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 80 milyon 869 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 69 milyon 778 bin dolarla makine ve aksamları, 44 milyon 59 bin dolarla elektrik ve elektronik, 34 milyon 162 bin dolarla tekstil ve hammaddeleri, 29 milyon 93 bin dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 26 milyon 374 bin dolarla iklimlendirme sanayii, 24 milyon 606 bin dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 20 milyon 627 bin dolarla deri ve deri mamulleri sektörü yaptı.

Ülkeye en fazla ihracatı yüzde 907,2 ile tütün sektörü gerçekleştirdi.

İhracat artışında, tütün sektörünü, yüzde 177,3 ile otomotiv endüstrisi, yüzde 124,6 ile deri ve deri mamulleri, yüzde 100,8 ile diğer sanayi ürünleri, yüzde 93,5 ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörü izledi.

Kazakistan'a, ocak-mayıs döneminde tütün sektörü 647 bin dolar, diğer sanayi ürünleri ise 445 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

Ülkeye, İstanbul'dan 431 milyon 842 bin dolar, Ankara'dan 81 milyon 988 bin dolar, Bursa'dan 34 milyon 455 bin dolar, Gaziantep'ten 33 milyon 616 bin dolar, İzmir'den 24 milyon 907 bin dolarlık ihracat yapıldı.

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