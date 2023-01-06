Dolar
18.76
Euro
19.79
Altın
1,848.60
ETH/USDT
1,251.30
BTC/USDT
16,783.00
BIST 100
5,334.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan birlikte hidroelektrik santrali inşa edecek

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan, Orta Asya’ya elektrik sağlayacak ve bölgenin su ihtiyacını dengeleyecek olan Kırgızistan’daki Kambarata Hidroelektrik Santrali'ni birlikte inşa etme konusunda anlaştı.

Meiramgul Kussainova   | 06.01.2023
Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan birlikte hidroelektrik santrali inşa edecek

Astana

Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bolat Akçulakov, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te temaslarda bulundu.

Kazak Bakan Akçulakov, Kırgızistan Enerji Bakanı Talaybek İbrayev ve Özbekistan Enerji Bakanı Curabek Mirzamahmudov ile bir araya geldi.

Bakanlar, toplantı sonrası Kırgızistan’da Kambarata Hidroelektrik Santrali'nin inşası için yol haritasını imzaladı.

Söz konusu yol haritasında taraflar, projenin uygulanmasına yönelik koşullar üzerinde anlaştı ve santralin zamanında faaliyete geçirilmesi için atılacak adımları belirledi.

Kırgızistan’ın en büyüğü olacak Kambarata Hidroelektrik Santrali'nin aynı zamanda Orta Asya ülkelerine enerji sağlaması ve bölgenin su ihtiyacını dengelemesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DEAŞ'ın infaz timinin yargılandığı davada karar çıktı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticareti başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan Yeni Camii'yi yeniden ibadete açtı
Cuma namazında tüm camilerde yağış için dua edildi

Benzer haberler

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan birlikte hidroelektrik santrali inşa edecek

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan birlikte hidroelektrik santrali inşa edecek

Almanya'dan savaş ganimeti olarak getirilen saat, 76 yıldır Taşkent Saat Kulesi'ni süslüyor

Kazakistan’daki Ocak olaylarının darbe girişimi olduğu açıklandı

McDonald’s, Kazakistan’daki faaliyetlerini durdurdu

McDonald’s, Kazakistan’daki faaliyetlerini durdurdu
Kazakistan'da dünyanın en büyük kripto para madenlerinden biri görüntülendi

Kazakistan'da dünyanın en büyük kripto para madenlerinden biri görüntülendi
3 SORUDA - 2022'de Türk dünyası

3 SORUDA - 2022'de Türk dünyası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet