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Ekonomi

"Kazakistan Alım Heyeti" etkinliği sayesinde 11 firma ön anlaşma, 4 firma da sözleşme imzaladı

Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin, Türk firmalarının Kazakistan ile yaklaşık 50 milyon dolarlık hacme sahip iş görüşmesi yaptığını belirterek, "Bugüne kadar yaptığımız gibi bugünden sonra da firmalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Arife Yıldız Ünal  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
"Kazakistan Alım Heyeti" etkinliği sayesinde 11 firma ön anlaşma, 4 firma da sözleşme imzaladı

Ankara

Bilkent Cyberpark tarafından Ticaret Bakanlığının desteğiyle eylül ayında Ankara'da "Kazakistan Alım Heyeti" etkinliği düzenlenmişti.

Etkinlik kapsamındaki görüşmelerin ardından yürütülen müzakereler kapsamında, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 11 firmanın imzaladığı ön anlaşmanın hayata geçirilmesi için teknik görüşmeler organize edildi.

Bu çerçevede, Cloudpeer AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Gürkan Öztürk, yerli imkanlarla geliştirilen Kredi Risk Skorlama Platformu (KRİSP) konusunda Kazakistan Agency of Financial Monitoring'e (AFM) sunum yaptı. Burada yoğun ilgi gören projenin, yakın zamanda Kazakistan finans sisteminde de kullanılması bekleniyor.

Kazakistan GIS Center ve telekomünikasyon kurumlarının yetkilileriyle bir araya gelen Türk firması Orbitel AŞ de bir sunum yaptı ve nihai anlaşma için adım attı. Yakın zamanda Astana'da şirket kurarak ofis açan Orbitel AŞ, söz konusu pazarda ilerlemesini sürdürmeyi hedefliyor.

"Firmalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Kazakistan Alım Heyeti etkinliğinin meyve vermeye başladığını söyledi.

İnaltekin, etkinlikte Türkiye'den 11 firmanın ön anlaşma, 4 firmanın da Ankara'da sözleşme imzaladığını belirtti.

Etkinlik kapsamında yaklaşık 50 milyon dolarlık hacme sahip iş görüşmesi gerçekleştirildiğine dikkati çeken İnaltekin, "Bugüne kadar yaptığımız gibi bugünden sonra da firmalarımızın yanında olmaya, başarılı işler çıkarmalarına destek vermeye devam edeceğiz. Ticaret Bakanlığımızın, gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklere verdiği desteklerin kaldıraç etkisi yarattığını bir kez daha görmüş olduk." dedi.

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