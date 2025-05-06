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Ekonomi

Kayseri'de üreticilere 550 bin organik domates fidesi dağıtıldı

Kayseri'de Kocasinan Belediyesince üreticilere 550 bin organik domates fidesi dağıtıldı.

Murat Asil  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Kayseri'de üreticilere 550 bin organik domates fidesi dağıtıldı Fotoğraf: Murat Asil/AA

Kayseri

Belediye binası karşısındaki Mimar Sinan Parkı'nda, organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek vermek amacıyla gerçekleştirilen dağıtım töreni için vatandaşlar, saat 03.30'dan itibaren sıraya girdi.

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Uzun kuyrukların oluştuğu programda, başta Mimar Sinan Parkı olmak üzere Beyazşehir Mahallesi'ndeki Kırlangıç Parkı ve Ziyagökalp Mahallesi'nde yer alan Merkez Parkı'nda vatandaşlara 550 bin domates fidesi dağıtıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, fide dağıtımında gazetecilere, belediye olarak düzenledikleri geleneksel domates fidesi etkinliğine vatandaşların her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi gösterdiğini söyledi.

Kentte 3 noktada dağıtım gerçekleştirdiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bu domates fidelerini dağıtmamızın en önemli nedeni, vatandaşlarımızın sağlığıdır. Vatandaşlarımızın sağlıklı besine ve sağlıklı ürüne kolay ulaşabilmeleri adına üretilen yerli tohum fidelerinin özelliği hibrit olmamaları ve yeniden tohumlanabilmeleridir. Bu organizasyon, Kayseri'de yöresel adıyla 'Karahıdır' olarak bilinen yerli tohumları yaygınlaştırmak amacıyla yapmış olduğumuz bir etkinliktir. Bununla birlikte doğal yaşamı özendirmek de bunun bir parçasıdır çünkü vatandaşlar bu domates fidelerini kendi bağ ve bahçelerine ekerek kendileri yetiştiriyor."

Domates fidesi alan vatandaşlardan Hanım Çankaya da sabah 05.00'te sıraya girdiğini ve belediyenin bu uygulamasından memnun olduğunu dile getirdi.

Ümit Özcan ise geçen sene de bu fideden aldıklarını ve domateslerinin verimli ve lezzetli olduğunu kaydetti.

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