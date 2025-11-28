Kasım ayı doğum yardımı ödemeleri annelerin hesaplarına yatırıldı

Dolar
Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini anımsattı.

Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu belirten Göktaş, "Bu kapsamda kasım ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 637 bin annenin hesabına 7,2 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığını, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini hatırlattı.

Doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alındığını kaydeden Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması aracılığıyla da ulaşılabileceğini bildirdi.

