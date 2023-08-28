Dolar
26.56
Euro
28.71
Altın
1,915.30
ETH/USDT
1,640.50
BTC/USDT
25,995.00
BIST 100
7,924.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Karadenizli balıkçılar bu yıl da bereketli bir sezon bekliyor

Karadeniz'de, 1 Eylül 2023 tarihinde başlayacak av sezonu öncesi son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, yeni sezondan umutlu.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Karadenizli balıkçılar bu yıl da bereketli bir sezon bekliyor Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü/AA

Samsun

Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine, 1 Eylül'de başlayıp 15 Nisan'da sona erecek balık avı sezonu için hazır olduklarını söyledi.

Geçen sezonun balıkçılar için verimli olduğuna işaret eden Malkoç, "Balıkçının iyi sezonlarından biriydi geçen sene. Bu sene de inşallah iyi olacak." dedi.

Bu yıl hamsinin bol olmasını beklediklerine işaret eden Malkoç, şöyle devam etti:

"Hamsi bu sene denizde görünüyor. Palamut yok. Bir sene oluyor bir sene olmuyor. Bu deniz suyuyla ilgili. Bu sene çok yağmur yağdı, soğuk geçti sonradan ısındı deniz. Şu anki işaretler iyi görünüyor. Havalar biraz sıcak, biraz daha soğursa iyi olur. Geçen sene Türkiye'de avlanan hamsi 200 bin tona yakın. Samsun bölgesinden 70 bin ton balık çıktı. Bu sene inşallah daha iyi olacak."

Kıyılarda irili ufaklı balık sürüleri görüldüğüne de işaret eden Malkoç, bunun bereketin habercisi olabileceğini dile getirdi.

Malkoç, "Geçen sene palamudun fazla olması hamsiyi tüketti. Palamut obur bir balık, hamiyi çok yiyen. Çinekop, lüfer bunlar hep hamsi yiyorlar. Denizdeki bütün balıklar hamsiyi yiyor. Balıkçının da tuttuğu hamsi. Biz denizde hamsi olursa para kazanıyoruz." diye konuştu.

Mazot fiyatları ve avlanan hamsinin miktarına göre fiyatların değişebileceğini anlatan Malkoç, denizin bu yıl bereketli olacağını ancak deniz suyunun 29 derecelerden, 23-24 derecelere düşmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt'ta iş yerinin kundaklanması güvenlik kamerasınca kaydedildi
Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı
Bingöllü Çerkezler terör nedeniyle terk ettikleri köylerine dönüyor
Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı
Yurdun kuzeydoğu kesimleri için gök gürültülü yağış uyarısı

Benzer haberler

Karadenizli balıkçılar bu yıl da bereketli bir sezon bekliyor

Karadenizli balıkçılar bu yıl da bereketli bir sezon bekliyor

Edirne'de balıkçılar av sezonu öncesi tezgahlarını hazırlıyor

İstanbullu balıkçılar hamsi bereketi bekliyor

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi toprağa verildi
Büyük Menderes Nehri'nde kuraklık nedeniyle yüzlerce balık öldü

Büyük Menderes Nehri'nde kuraklık nedeniyle yüzlerce balık öldü
Bafra Ovası'nda 160 bin ton kapya biber rekoltesi bekleniyor

Bafra Ovası'nda 160 bin ton kapya biber rekoltesi bekleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet