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Ekonomi

Karadeniz'e doğal gaz borularını yerleştirecek gemi Filyos Limanı'nda

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı karaya taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek Bahama bandıralı "Castoro 10" adlı gemi, Filyos Limanı'na ulaştı.

Gökhan Yılmaz   | 07.06.2022
Karadeniz'e doğal gaz borularını yerleştirecek gemi Filyos Limanı'nda

Zonguldak

Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp doğal gazı kullanıma sunmak için hem denizde hem karada çalışmalar son hızla devam ediyor.

Denizde kuyu hazırlık işlemleri sürerken karada da gazın işleneceği Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi yükseliyor.

Sahada 4 bin 200 personel görev yaparken 3'ü sondaj gemisi olmak üzere 16 gemi ise çalışmalara destek veriyor.

Sığ kısımlarda boru yerleştirme işlemini yapacak Bahama bayraklı "Castoro 10" isimli gemi, Filyos Limanı'na geldi.

Danimarka bandıralı 73 metre boyundaki "Maersk Tracker" adlı açık deniz tedarik gemisi tarafından çekilen gemi, karaya varış noktasından itibaren yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki sığ kısımda kalan boruların serimi ve montajını yapacak.

Öte yandan derin denizde boru serimi yapacak diğer gemi ise temmuz başında Türkiye'de olacak.

Toplam 140 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde, 10 bin 487 groston ağırlığındaki geminin dün İstanbul Boğazı'ndan geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" ve "Kurtarma-12" römorkörleri eşlik etmişti.

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