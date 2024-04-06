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Ekonomi

Kapadokya'da oteller bayram tatiline yüzde 98 dolulukla giriyor

Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Kapadokya bölgesinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde konaklama tesislerinde doluluk yüzde 98'e ulaştı.

Behçet Alkan  | 06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
Kapadokya'da oteller bayram tatiline yüzde 98 dolulukla giriyor Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Peribacaları, yer altı şehirleri, kayadan oyma tarihi kilise, şapel ve manastırları ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya, bayram tatilinde yerli konukların akınına uğrayacak.

Rezervasyon talepleri günler öncesinden başlayan bölgede, sıcak hava balonu, arazi araçları ve atlarla düzenlenen tur organizasyonlarına da ilgi oldukça yüksek.

Rezervasyonlara göre, bölgede özellikle bayramın ikinci gününden itibaren yoğunluk üst düzeye çıkacak.

Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Özay Onur, AA muhabirine, 9 günlük tatilin başlamasıyla Kapadokya'da artan hareketliliğin hafta içi daha da yoğunlaşacağını söyledi.

"Kapadokya mutlu"

Bayram tatilinde yerli turistlerin Kapadokya'ya gösterdiği alakadan mutlu olduklarını dile getiren Onur, şöyle devam etti:

"Bayram tatilinde şu an otellerin doluluk oranı yüzde 98. Tabiri caizse Kapadokya'da iğne atsanız yere düşmüyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının bu durumda etkisi çok büyük, devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Kapadokya'da turizm sezonu 15 Mart'ta başlar, kasıma kadar sürerdi. Ancak yoğunluk bayram tatili nedeniyle erken başladı. Turlarımız da yoğun şekilde talep görüyor. Kapadokya mutlu. Kapadokya'nın alternatifi fazla yok. Kültür, doğa, tarih denilince akla gelen ilk yerdir. Bayram tatilinde otellerin doluluk oranı yüksek. Dünyada Kapadokya'nın bilinirliği üst seviyede. Bu yüzden yabancı turistlerin de yoğunluk oluşturduğunu görüyoruz."

Turizmci Mehmet Dinler de şirketleri bünyesindeki konaklama tesislerinde günler öncesinden rezervasyon yoğunluğu görüldüğünü, bayram tatilinin bölge turizmcilerini memnun ettiğini belirtti.

Bölgeyi tercih eden tatilcilerin alternatif etkinliklerle keyifli vakit geçirme imkanı elde edebileceklerini ifade eden Dinler, şunları aktardı:

"Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çımasıyla iç pazarda talep artışı gördük, bu rezervasyonlara da yansıdı. Yurt içinden gelen misafirlerimiz genelde 2 ila 4 gecelik tatil tercihlerini kullandı. Kapadokya, tatilcilerimizi eşsiz güzelliği ile ağırlamaya hazır. Son odalarımız hala mevcut. Kapadokya'ya gelmek isteyenler son odaları kaçırmasınlar."

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