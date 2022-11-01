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Ekonomi

Kantin kira artışlarının yüzde 25 ile sınırlandırılması kararı esnafı memnun etti

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Alınan bu kararla birlikte 20 bin kantinci esnafımız rahat bir nefes alacak ve daha iyi hizmet sunacak." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 01.11.2022
Kantin kira artışlarının yüzde 25 ile sınırlandırılması kararı esnafı memnun etti

Ankara

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Milli Eğitim Bakanlığının kantin kira artış oranının yüzde 25 ile sınırlandırılması kararını değerlendirerek, "Alınan bu kararla birlikte 20 bin kantinci esnafımız rahat bir nefes alacak ve daha iyi hizmet sunacak." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı açıklamada, kantin kira artış oranına sınırlandırma getirilmesi taleplerinin olumlu sonuçlandığını aktardı.

TESK Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kira artışının yüksekliği nedeniyle sıkıntı çeken kantinci esnafının sorununu arz ettiğini anımsatan Palandöken, "Kira oranının yüzde 25 ile sınırlandırılması talebimizin hayata geçirilmesi camiamız açısından sevindirici. Alınan bu kararla birlikte 20 bin kantinci esnafımız rahat bir nefes alacak ve daha iyi hizmet sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yüksek fiyat artışlarının alınan bu kararla birlikte önleneceğini savunarak, "2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı boyunca kantinlerdeki kira artışını yüzde 25 oranıyla sınırlandırma kararını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'e kantinci esnafımız adına teşekkür ederken, bu karar başta yerel yönetimler ve vakıflar olmak üzere tüm özel sektöre de örnek olmalı." ifadesini kullandı.

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