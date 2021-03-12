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Ekonomi

Kamu personeli alımlarına ilişkin işlemler internette tek adresten yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Elektronik Kamu İstihdamı Portalı (EKİP) ile kamu personeli alımlarının tek sistem üzerinden süratle gerçekleştirileceğini belirtti.

Ahmet Sertan Usul   | 12.03.2021
Kamu personeli alımlarına ilişkin işlemler internette tek adresten yapılacak

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Elektronik Kamu İstihdamı Portalı (EKİP) projesi ile kamuda yeni bir dönemi başlatacaklarını, böylece nitelikli personel istihdamını kolaylaştıracaklarını bildirdi.

EKİP ile kamu personeli alımlarını tek sistem üzerinden hızlıca gerçekleştireceklerini ifade eden Selçuk, "Böylece kamuya yapılacak tüm personel alım ilanlarının tek adresten ve en güvenilir şekilde yapılmasını planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Projenin kamu istihdamına katılımı artıracağını ifade eden Selçuk, personel temini sürecinde en nitelikli kişiye, en kısa sürede ve en ekonomik yöntemlerle ulaşacaklarını kaydetti.

Selçuk, halihazırda kamu personeli alım ilanlarının birçok platform üzerinden yayınlandığına dikkati çekerek, "EKİP 2021 Yılı Yatırım Programı'na alındı. Proje ile artık tüm kamu personeli alım ilanlarının internet sitesi üzerinden yayımlanmasını sağlayacağız. Hem adaylar hem de kurumlar için daha efektif bir hizmet sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Birçok işlem sanal ortama aktarılacak"

EKİP'i ayrıca e-Devlet ile entegre edeceklerini belirten Selçuk, "Özellikle kamu personeli adayları istihdama ilişkin bilgilere ve birçok çevrim içi işleme 7/24 ulaşabilecek." ifadesini kullandı.

Selçuk, daha düşük maliyetli ve daha hızlı personel alımı sürecinin başlayacağının altını çizerek, "Fiziki evrak üzerinden görülen birçok işlem sanal ortama aktarılacak. Dolayısıyla iş yükünü önemli oranda azaltacağız. Projemiz ayrıca kamu personel planlama işlemlerine de katkı sağlayacak." bilgisini paylaştı.

Kamu personel alımlarında teknolojik gelişmelerden maksimum düzeyde istifade ettiklerini aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Personel alımlarını daha disiplinli, anlaşılır ve daha erişilebilir hale getireceğiz. Bu projemiz, vatandaş odaklı hizmet anlayışımızdan hareketle tek bir merkezden kamuoyuna açık bir şekilde hizmet vereceğinden açık ve şeffaf devlet anlayışımıza da katkı sağlamasını öngörüyoruz."

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