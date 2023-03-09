Dolar
18.95
Euro
20.03
Altın
1,817.87
ETH/USDT
1,531.20
BTC/USDT
21,629.00
BIST 100
5,480.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası’nda muhtarlar ve STK temsilcileri bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi

Kamu muhasebatında 2023 yılında uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları ve alındı birim fiyatları tespit edildi.

Merve Özlem Çakır  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığının Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümleriyle kamu idarelerinden gelen talepler ve yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, 2023 yılında uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları ve alındı birim fiyatları belirlendi.

Buna göre, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği gereğince, muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı 4 bin lira ile 40 bin lira arasında, harcama yetkilisi mutemedi avans sınırları 1990 lira ile 1 milyon 470 bin 130 lira arasında, özel bütçeli idareler için avans sınırları da 3 bin 820 lira ile 2 milyon 762 bin lira arasında değişecek.

Öte yandan, 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere kanuni faiz oranı sözleşmeyle tespit edilmemişse yüzde 9, temerrüt faiz oranı sözleşmeyle belirlenmemişse yüzde 9, ticari işlerde yüzde 10,75 olarak uygulanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anayasa Mahkemesi HDP'nin Hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararını kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih'te esnaf ziyareti yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Kemal Coşkun'un cenaze törenine katıldı
Bakan Yanık: 1915 çocuktan kimliği bilinmeyen 78 çocuk var, bunların da kimliklendirilmesi için çalışıyoruz
Kilis'te depremde hasar gören minarelerin yıkım işlemleri sürüyor

Benzer haberler

Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi

Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi

Hazinenin dolar cinsinden tahvil ihracına 3 katından fazla talep geldi

EPDK 23 şirkete lisans verdi

Deprem bölgesindeki veteriner hekim muayenehanelerine esneklik

Deprem bölgesindeki veteriner hekim muayenehanelerine esneklik
Domates ihracatına yönelik kısıtlama sona erdi

Domates ihracatına yönelik kısıtlama sona erdi
Gemi adamları iaşe bedeli 98 lira oldu

Gemi adamları iaşe bedeli 98 lira oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet