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Ekonomi

Kamu hastaneleri ve deprem bölgesindeki eğitim yatırımlarına İKB'den 740 milyon dolarlık yeni finansman

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İKB arasında İstanbul'daki kamu hastanelerinin güçlendirilmesi ile deprem bölgesinde afetlere dirençli eğitim yatırımlarının desteklenmesi için 740 milyon dolarlık uzun vadeli finansman anlaşması imzalandı.

Erdal Çelikel  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Kamu hastaneleri ve deprem bölgesindeki eğitim yatırımlarına İKB'den 740 milyon dolarlık yeni finansman

Ankara

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul'daki kamu hastanelerine ve deprem bölgesindeki eğitim kurumlarına yönelik yatırımlar hususunda önemli bir anlaşmaya imza attı.

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Söz konusu anlaşma kapsamında, İstanbul'da kamu hastanelerinin güçlendirilmesi ve yeniden yapımı için İstanbul Proje Koordinasyon Birimine 500 milyon avro finansman sağlanacak.

Ayrıca, Banka tarafından deprem bölgesinde afetlere dirençli ve kapsayıcı eğitim yatırımlarının desteklenmesi amacıyla da Milli Eğitim Bakanlığına kullandırılmak üzere 165 milyon dolar finansman kaynağı sunulacak.

Böylelikle, söz konusu yatırımlar için İslam Kalkınma Bankasından 740 milyon dolarlık uzun vadede daha uygun koşullarda finansman Türkiye’ye giriş yapacak.

Yıl başından bu yana 3 milyar dolarlık finansman sağlandı

Yapılan yeni anlaşmayla 2025 yılının başından bu yana kamu sektörüne yaklaşık 3 milyar dolar tutarında dış finansman sağlandı.

Deprem finansmanı kapsamında ise uluslararası kuruluşlardan kamu sektörüne sağlanan toplam finansman yaklaşık 6,5 milyar dolar düzeyine ulaştı.

Ayrıca, yakın zamanda, İKB'den İller Bankasına, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında kentlerde ortaya çıkan iyileştirme ve yeniden inşa çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla 150 milyon avro, kent içi ulaşım sektöründeki projelerin finansmanı amacıyla ise 50 milyon avro tutarında olmak üzere toplam 200 milyon avro finansman sağlanması planlanıyor.

"Uzun vadeli ve uygun koşullarda dış finansman sağlama çalışmalarımız devam ediyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sağlanan finansmana ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma perspektifinde çeşitli sektörlerde uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman sağlama çalışmalarımız devam etmektedir. İKB ile imzalanan bu anlaşma, gerek İstanbul'daki kamu hastanelerinin gerekse deprem bölgesindeki eğitim kurumlarının güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bu anlaşmalardan sağlanan finansmanların uzun vadeli ve piyasaya göre daha uygun olması, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'nin ekonomisine ve programımıza duyduğu güvenin açık bir göstergesidir."

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