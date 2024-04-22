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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erbil Havalimanı’nda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından resmi törenle karşılanacak
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Ekonomi

"Kalkınma Yolu Projesi" ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlanacak

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi ile artık Irak'taki FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine Türkiye'den kesintisiz ulaşım sağlayacaklarını bildirdi.

Enes Duran  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
"Kalkınma Yolu Projesi" ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlanacak

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, Irak'ta Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, görüşmeler kapsamında Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında "Kalkınma Yolu Projesi Hakkında Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı" imzalandığını ifade etti.

Projeyle Irak'ta bulunan Büyük Fav Limanı'nın önemli bir geçiş merkezi olarak kurgulandığını kaydeden Uraloğlu, Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini Türkiye üzerinden önemli ölçüde azalttıklarını anlattı.

Bakan Uraloğlu, "yeni İpek Yolu" olarak nitelendirilen Kalkınma Yolu Projesi ile Türkiye'nin ekonomik ve Jeopolitik statüsünün daha da güçleneceğinin altını çizerek, "Dünyada gelişen ve büyüyen ticaret hacmi ile Türkiye'nin stratejik konumunu temel alarak yürüttüğümüz Kalkınma Yolu Projesi ile artık FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşımı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

"Bölgesel ticaret açısından yeni bir kapı aralayacak"

Fav Limanı'ndan yola çıkarak Avrupa'ya gidecek bir geminin kalkınma yolunu kullanmasının Süveyş Kanalı'na kıyasla 15 günlük kazanım sağlanacağını belirten Uraloğlu, bu projenin bölgesel ticaret açısından yeni bir kapı aralayacağını aktardı.

Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin sadece uygun maliyetli ve kısa mesafenin yanında mevcut ulaştırma koridorlarının tamamlayıcısı olduğunu kaydederek, "Böylece, doğu batı yönündeki koridorları kuzey güney yönünde bağlamış oluyor. Global ticaret sistemine doğrudan katkı sağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi katılımcı bütün ülkelerin kalkınmasına ve gelişmesine de katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Küresel anlamda önemli bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyoruz"

Projeye dahil olan ülkelerdeki teknik heyetlerin düzenli aralıklarla bir araya geldiğini ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kalkınma Yolu Projesi, Basra Körfez’inden kara ve demir yollarıyla Türkiye’ye ve Avrupa’ya uzanıyor. Irak ve Türkiye’yi birbirine bağlarken, küresel anlamda da önemli bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyoruz. Proje ülkemizin ve bölgemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü de güçlendirecek."

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