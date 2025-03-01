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Ekonomi

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'nde verilen destekler artırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadın çalışanların istihdam edilmesi için sağladıkları ücret, prim ve vergi desteğini 32 bin 500 liraya çıkardıklarını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'nde verilen destekler artırıldı

Ankara

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üretimde kadın istihdamını artırmak için hayata geçirdikleri Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'nde (KİPAP) verdikleri desteği yükselttiklerini belirterek "Kadın çalışanların istihdam edilmesi için sağladığımız ücret, prim ve vergi desteğini 25 bin liradan 32 bin 500 liraya çıkardık. Çalışan annelerin kayıtlı istihdamda kalması için uyguladığımız çocuk bakım desteğini 3 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

İmalat sektöründe desteğin verildiği proje kapsamına sağlık, bilgi ve iletişim sektörlerini de aldıklarını bildiren Işıkhan, ilk aşamada 25 ilde uygulanan KİPAP'ın ülke geneline yaygınlaştırıldığını kaydetti.

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