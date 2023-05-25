Dolar
19.93
Euro
21.38
Altın
1,961.05
ETH/USDT
1,783.00
BTC/USDT
26,213.00
BIST 100
4,453.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’da “Millet Buluşması” programında konuşuyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul’da “Beykoz Karadenizliler Buluşması” programında konuşuyor.
logo
Ekonomi

JTI Türkiye'den "sigara fiyatlarına zam" iddialarına ilişkin açıklama

JTI Türkiye Genel Müdürü Politt, sigara ürünlerine zam geleceği beklentisiyle firmaların sigara satışlarını durdurduğu ya da azalttığı iddialarına ilişkin "Bizim açımızdan fiyat artışı beklentisi ya da olağan dışı bir durum söz konusu değildir" dedi.

Mehmet Kadir Kılınç  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
JTI Türkiye'den "sigara fiyatlarına zam" iddialarına ilişkin açıklama

İstanbul

 JTI Türkiye Genel Müdürü Conrad Politt, sigara ürünlerine zam geleceği beklentisiyle firmaların sigara satışlarını durdurduğu ya da azalttığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

JTI Türkiye'nin üretimden tedarike bütün süreçlerinin normal seyrinde devam ettiğini aktaran Politt, "Bizim açımızdan fiyat artışı beklentisi ya da başka bir saikten kaynaklanan olağan dışı bir durum söz konusu değildir. Nereden kaynaklandığını anlamlandırmakta zorluk çektiğimiz bu spekülasyonun, piyasa paydaşlarının sağduyulu tavrıyla bir an önce sona ermesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kripto para borsası "Bitrota" davasında sanıkların yargılanmasına başlandı
Konya'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Almanya'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi
Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait depo bulundu
Deprem bölgesinde yapılacak "Çay Sokağı" konutlarına çay üreticilerinden destek

Benzer haberler

JTI Türkiye'den "sigara fiyatlarına zam" iddialarına ilişkin açıklama

JTI Türkiye'den "sigara fiyatlarına zam" iddialarına ilişkin açıklama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet