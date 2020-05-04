Euro
7.68
Dolar
7.03
BIST 100
99,189.75
Altın
1,706.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
31 İlde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
logo
Ekonomi

JTI Türkiye'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 255 bin TL destek

JTI Türkiye, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 255 bin TL bağışta bulundu.

Yunus Türk   | 04.05.2020
JTI Türkiye'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 255 bin TL destek

İstanbul

JTI Türkiye, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 255 bin TL bağışta bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, JTI Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan "Biz bize yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 255 bin TL bağışta bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemizin örnek bir mücadele sergilediği Kovid-19 salgınından dayanışma ile çıkacağımıza dair inancımız tamdır." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bin 428'e çıktı
İran'da koronavirüs salgını 9 eyalette düşüşe geçerken 15 eyalette yükseliş sürüyor
Rusya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1356'ya ulaştı
Japonya'da olağanüstü hal 31 Mayıs'a uzatıldı
İzlanda'da 6 hafta sonra hayat normale dönmeye başlıyor

Benzer haberler

JTI Türkiye'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 255 bin TL destek

JTI Türkiye'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 255 bin TL destek

Şehit annesinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Avustralya'daki Türklerden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 125 bin dolarlık destek

Filli Boya'dan koronavirüsle mücadele kapsamında 16 milyon liralık destek paketi

Filli Boya'dan koronavirüsle mücadele kapsamında 16 milyon liralık destek paketi
Kumport'tan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 1 milyon lira destek

Kumport'tan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 1 milyon lira destek
Ankara Emniyetinden Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon 267 bin lira katkı

Ankara Emniyetinden Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon 267 bin lira katkı