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Ekonomi

Japonya'da Kovid-19 salgınında 70 binden fazla kişi işini kaybetti

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kasım başına kadar 70 binden fazla kişinin işini kaybettiği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 10.11.2020
Japonya'da Kovid-19 salgınında 70 binden fazla kişi işini kaybetti Fotoğraf: David Mareuil/AA

Tokyo

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin verileri güncelledi.

Buna göre, işten çıkarılanlar ile kontratını yenilemeyenler üzerinden yapılan denetimler, ocak ayı sonundan 6 Kasım'a kadar 70 bin 242 kişinin işini kaybettiğini ortaya çıkardı.

En fazla etkilenen sektörler arasında 12 bin 979 kişinin işini kaybettiği üretim ve 10 bin 445 kişinin işini kaybettiği restoran sektörleri geliyor.

Perakende sektöründe 9 bin 378, otel sektöründe ise 8 bin 614 iş kaybı yaşandı.

Bu oranların iş bulma kurumları ve işçi bürolarının resmi rakamlarına dayandığı, asıl oranın çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

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