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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin Topkapı yerleşkesinde Akademik Yıl Açılış Töreninde konuşuyor.
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Ekonomi

Japonya 'spekülatif yen' hareketlerine kararlılıkla müdahale edecek

Japon hükümeti, yene son müdahalenin "spekülatörlere uyarı niteliğinde" olduğunu belirterek, olası istikrarsız yen hareketlerine karşı yeniden "kararlılığa" hazır olduğunu bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 03.10.2022
Japonya 'spekülatif yen' hareketlerine kararlılıkla müdahale edecek

Tokyo

Japon yeninin, yabancı piyasalardaki değer kayıpları hükümet ile Japon finansal otoritelerini endişelendiriyor. Japon yeni, ABD doları karşısında son 24 yılın en büyük değer kaybını sürdürüyor.

Hükümetin, geçen ay sonu "yen alım, dolar satım" müdahalesi sonrası ABD doları karşısında değer kaybını kısa süre dengeleyen Japon yeni, hafta başı "psikolojik 1 USD : 145 yen" seviyesine yaklaştı.

Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi "Ani ve tek yönlü hareketlerin arkasında spekülatörler vardı. Geçen müdahalede bulunduk ve gerekirse kararlılıkla harekete geçeceğimizi beyan ediyoruz." ifadesini kullandı.

Döviz hareketlerinin istikrarlı olması gerektiğini yineleyen Suzuki, Japon hükümetinin piyasa gelişmelerini "yüksek bir ihtiyat duygusuyla" izlediğini sözlerine ekledi.

22 Eylül'de Japonya, 1998'den bu yana ilk olarak kayda geçen "yen alım, dolar satım" müdahalesinde 2,84 trilyon yen (19 milyar dolar) harcadı. Bu hamle ABD dolarının geçici olarak 5 yen düşmesini sağlamıştı.

Zayıf Japon yeni, "iki ucu keskin bir kılıç" olarak değerlendiriliyor. Japon ihracatçılar denizaşırı karlarını artırırken, diğer yandan enerji ve ham madde ithalat girdi maliyetlerinin yükselmesine yol açıyor.

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