İzmir'de zeytin ve zeytinyağı sezon açılış töreni yapıldı
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, bu yıl 750 bin ton sofralık zeytin, 475 bin ton zeytinyağı üretimi beklediklerini, üretimdeki artışa paralel olarak ihracatta da rekor bir rakama ulaşabileceğini söyledi.
İzmir
İTB ve Bergama Ticaret Odası iş birliğinde Bergama Belediyesinin desteğiyle Bergama Zeytin Park'ta 2024-2025 sezonu zeytin ve zeytinyağı sezon açılış töreni yapıldı.
Kestelli, törende yaptığı konuşmada, son birkaç yıldır küresel zeytin ve zeytinyağı üretiminde ciddi düşüşler, fiyatlarda da tarihi yüksek değerler görüldüğünü dile getirdi.
Türkiye'nin bu süreci diğer üretici ülkelere göre daha şanslı geçirdiğini ifade eden Kestelli, "Geçtiğimiz yıl ortalama bir sezon yaşasak da 2022'de tarihin en yüksek üretim seviyelerine ulaşmıştık. Bu sezon ise sektör, yeni bir rekora hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan rekolte tahmin çalışması sonucuna göre 750 bin ton sofralık zeytin, 475 bin ton zeytinyağı üretimi bekliyoruz. Üretimdeki artışa paralel olarak ihracatta da rekor bir rakama ulaşabiliriz." diye konuştu.
Kestelli, rakamsal büyüklüklere ulaşmaktan ziyade verimlilik ve kalite standartlarının yükseltilmesi, markalaşma çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini kaydederek, bunlar yapıldığında Türkiye'nin pazarlamada da dünyanın en önemli birkaç ülkesinden biri olacağını belirtti.
İTB olarak zeytin ve zeytinyağında hem üretimin hem de ticaretin gelişmesi için birçok proje yürüttüklerini aktaran Kestelli, şöyle devam etti:
"Zeytinin üretilmesinden işlenip ana mamul halinde satılmasına kadar geçen süreçteki değer zinciri içinde zayıf olan, desteklenmesi ve geliştirilmesi gereken halkaların hangileri olduğunun tespit edilerek politika önerilerinin geliştirildiği Türkiye'de Zeytin-Zeytinyağı Değer Zinciri Analizi isimli TAGEM projesini tamamladık. Zeytin üretiminde sürdürülebilir istihdamı desteklemek, yeni nesil genç çiftçi profili oluşturmak ve zeytinliklerde tarım işçilerinin modern uygulamalara teknolojik dönüşüm ile geçişini kolaylaştırmak için yürüttüğümüz Köklerimize Teknoloji ile Tutunuyoruz isimli AB projesini ise bu yıl içerisinde tamamladık. İspanyol ve İtalya ortaklarımızın da bulunduğu Zeytin Değer Zincirinde Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kümelenme Projesi isimli AB projemizin açılışını geçtiğimiz günlerde tamamladık. Bu projemizle zeytin sektörü KOBİ'lerini sürdürülebilir uygulamalar konusunda eğitip, tedarik zinciri boyunca iş birliğini teşvik ederek ve kaynakları verimli kullanan teknolojileri destekleyerek, iklim değişikliğine ve dış faktörlere karşı dayanıklılık oluşturmayı amaçlıyoruz."
Bergama Kaymakamı Avni Oral ise ilçede kayıtlı 66 bin dekarlık alanda 2,5 milyon zeytin ağacının bulunduğunu, zeytin ürününün pazarlanması ve markalaşması konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini anlattı.
İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin de sezonun hayırlı olmasını dileyerek, hasat sırasında ağaçların verimliliklerinin etkileyecek yöntemlerin kullanılmamasını istedi.
Programda zeytin hasadı ve zeytinyağı tadımı yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.