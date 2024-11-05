Dolar
34.35
Euro
37.47
Altın
2,739.99
ETH/USDT
2,445.00
BTC/USDT
68,807.00
BIST 100
8,644.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'de 2024 yılı başkanlık ve kongre seçimleri için halk sandık başına gidiyor. New York’taki oy kullanma merkezinden yayındayız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti
logo
Ekonomi

İzmir'de zeytin ve zeytinyağı sezon açılış töreni yapıldı

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, bu yıl 750 bin ton sofralık zeytin, 475 bin ton zeytinyağı üretimi beklediklerini, üretimdeki artışa paralel olarak ihracatta da rekor bir rakama ulaşabileceğini söyledi.

Tezcan Ekizler  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
İzmir'de zeytin ve zeytinyağı sezon açılış töreni yapıldı Fotoğraf: Tezcan Ekizler/AA

İzmir

İTB ve Bergama Ticaret Odası iş birliğinde Bergama Belediyesinin desteğiyle Bergama Zeytin Park'ta 2024-2025 sezonu zeytin ve zeytinyağı sezon açılış töreni yapıldı.

Kestelli, törende yaptığı konuşmada, son birkaç yıldır küresel zeytin ve zeytinyağı üretiminde ciddi düşüşler, fiyatlarda da tarihi yüksek değerler görüldüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin bu süreci diğer üretici ülkelere göre daha şanslı geçirdiğini ifade eden Kestelli, "Geçtiğimiz yıl ortalama bir sezon yaşasak da 2022'de tarihin en yüksek üretim seviyelerine ulaşmıştık. Bu sezon ise sektör, yeni bir rekora hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan rekolte tahmin çalışması sonucuna göre 750 bin ton sofralık zeytin, 475 bin ton zeytinyağı üretimi bekliyoruz. Üretimdeki artışa paralel olarak ihracatta da rekor bir rakama ulaşabiliriz." diye konuştu.

Kestelli, rakamsal büyüklüklere ulaşmaktan ziyade verimlilik ve kalite standartlarının yükseltilmesi, markalaşma çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini kaydederek, bunlar yapıldığında Türkiye'nin pazarlamada da dünyanın en önemli birkaç ülkesinden biri olacağını belirtti.

İTB olarak zeytin ve zeytinyağında hem üretimin hem de ticaretin gelişmesi için birçok proje yürüttüklerini aktaran Kestelli, şöyle devam etti:

"Zeytinin üretilmesinden işlenip ana mamul halinde satılmasına kadar geçen süreçteki değer zinciri içinde zayıf olan, desteklenmesi ve geliştirilmesi gereken halkaların hangileri olduğunun tespit edilerek politika önerilerinin geliştirildiği Türkiye'de Zeytin-Zeytinyağı Değer Zinciri Analizi isimli TAGEM projesini tamamladık. Zeytin üretiminde sürdürülebilir istihdamı desteklemek, ​yeni nesil genç çiftçi profili oluşturmak ve zeytinliklerde tarım işçilerinin modern uygulamalara teknolojik dönüşüm ile geçişini kolaylaştırmak için yürüttüğümüz Köklerimize Teknoloji ile Tutunuyoruz isimli AB projesini ise bu yıl içerisinde tamamladık. İspanyol ve İtalya ortaklarımızın da bulunduğu Zeytin Değer Zincirinde Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kümelenme Projesi isimli AB projemizin açılışını geçtiğimiz günlerde tamamladık. Bu projemizle zeytin sektörü KOBİ'lerini sürdürülebilir uygulamalar konusunda eğitip, tedarik zinciri boyunca iş birliğini teşvik ederek ve kaynakları verimli kullanan teknolojileri destekleyerek, iklim değişikliğine ve dış faktörlere karşı dayanıklılık oluşturmayı amaçlıyoruz."

Bergama Kaymakamı Avni Oral ise ilçede kayıtlı 66 bin dekarlık alanda 2,5 milyon zeytin ağacının bulunduğunu, zeytin ürününün pazarlanması ve markalaşması konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini anlattı.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin de sezonun hayırlı olmasını dileyerek, hasat sırasında ağaçların verimliliklerinin etkileyecek yöntemlerin kullanılmamasını istedi.

Programda zeytin hasadı ve zeytinyağı tadımı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine iki aile daha katıldı
İzmit'teki TÜPRAŞ tesislerinde çıkan yangın kontrol altında
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi
Ankara'da sahte tapu ve tehditle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli gözaltına alındı

Benzer haberler

İzmir'de zeytin ve zeytinyağı sezon açılış töreni yapıldı

İzmir'de zeytin ve zeytinyağı sezon açılış töreni yapıldı

MKE Ankaragücü'nden 1. Lig'e en kötü ikinci başlangıç

Meme kanserini yendi, kanser tarama tırı kampanyasıyla 50 bin kadına ulaştı

Batı Şeria'da zeytin hasat sezonunun başından bu yana Filistinli çiftçilere 90 saldırı düzenlendi

Batı Şeria'da zeytin hasat sezonunun başından bu yana Filistinli çiftçilere 90 saldırı düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet