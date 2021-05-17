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Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç: Nefes kredisi, firma ve sektörlerin gücünü yeniden toplamasına imkan verecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç,"Salgından zarar gören küçük işletmelerimize verilecek toplam 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteğinin de katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Uğur Aslanhan   | 17.05.2021
İTO Başkanı Avdagiç: Nefes kredisi, firma ve sektörlerin gücünü yeniden toplamasına imkan verecek

İstanbul

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, esnaf ve sanayiciye yönelik açıkladığı desteklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüccar ve sanayiciye yönelik verileceği belirtilen Nefes Kredisi'nin, salgın nedeniyle önemli ciro kaybı yaşayan firmaların ve sektörlerin gücünü yeniden toplamasına imkan vereceğini vurgulayan Avdagiç, şu açıklamalarda bulundu:

"Daha önce İTO olarak gündeme taşıdığımız gibi, yeni bir banka kredi sürecine ihtiyaç vardı. Yeni destek ve kredilerin yanı sıra, mevcut kredilerde de bir yapılandırma bekliyoruz. Salgından zarar gören küçük işletmelerimize verilecek toplam 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteğinin de katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
Kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlerin gündeme gelme ihtimalinin azalması da iş dünyamıza moral veren bir haber olmuştur. Şimdi kazanımlarımıza bir halel getirmeyecek şekilde, kademeli normalleşme takviminin 1 Haziran'dan sonra başlayacak ikinci etabına da kalan sürede en iyi şekilde hazırlanalım."

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