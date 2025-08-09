Dolar
Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç: İsrail'in bölgede giriştiği soykırımı işgale çevirme planı tam bir haydutluktur

İTO Başkanı Avdagiç, "İsrail'in devlet terörü uygulayarak bölgede giriştiği soykırımı işgale çevirme planı tam bir haydutluktur. Bu karar İsrail'e bir gün hesabı mutlaka sorulacak savaş suçlarından bir yenisidir." ifadelerini kullandı.

Fatma Eda Topcu  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
İTO Başkanı Avdagiç: İsrail'in bölgede giriştiği soykırımı işgale çevirme planı tam bir haydutluktur

İstanbul

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç,  yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul iş dünyası olarak, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri faaliyetlerini genişletme kararını lanetlediklerini ve yok hükmünde saydıklarını bildirdi.

Dünya siyasi tarihinin hiçbir zalimin yaptığının yanına kar kalmadığının sayısız örnekleriyle dolu olduğunu vurgulayan Avdagiç, bunu da en iyi İsrail'in bildiğini ifade etti.

Bu aşamada İsrail'i durdurma konusunun insan olmanın birinci şartı olduğunu belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Bugün sessiz kalanlar tarih karşısında mesul olacaklardır. Bu mesuliyeti yerine getirmek ancak 1967 sınırları içinde bağımsız bir Filistin devletinin fiilen ve hukuken tanınması ile mümkün olacaktır. İsrail'in devlet terörü uygulayarak bölgede giriştiği soykırımı işgale çevirme planı kabul edilemez. Bu karar İsrail'e bir gün hesabı mutlaka sorulacak savaş suçlarından bir yenisidir. Uluslararası toplumun bu suçları işleyenlere derhal, hak ettiği cevabı vermesi kaçınılmazdır. İnsanların gözünün içine baka baka yapılan bu ahlaksız oldu bittiye, insanlık daha fazla sessiz kalmamalıdır."

Avdagiç, iş dünyası olarak Gazze halkının yanında olduklarını ve Gazze'yi Müslüman Filistinlilerin ebedi vatanı gördüklerini belirterek, "Bir gün Gazze'de buluşma umudunu ve heyecanını hiç kaybetmediklerini bildirdi.

