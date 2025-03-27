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Ekonomi

İtalya, ABD ile gümrük tarifeleri meselesinin diplomasiyle çözülmesinden yana

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD'nin getirdiği yeni tarifeler karşısında Avrupalı ve İtalyan şirketlerin çıkarlarını korumanın anahtarının, diplomasi olduğunu söyledi.

Barış Seçkin  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
İtalya, ABD ile gümrük tarifeleri meselesinin diplomasiyle çözülmesinden yana

Roma

Tajani, İtalyan devlet televizyonu Rai 3'ün "Agora" programında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği yeni gümrük tarifelerine ilişkin değerlendirmesinde, "Her şeyi diplomasi yoluyla çözmeliyiz. Ticaret savaşı kimsenin çıkarına değil." dedi.

Bu konuda Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'in çabalarına işaret eden Tajani, "Avrupa Komiseri Sefcovic'e büyük saygı duyuyorum. Sağduyulu bir insan, müzakere etmeyi ve Avrupa ile İtalyan şirketlerinin çıkarlarını korumayı biliyor." diye konuştu.

Bakan Tajani, Başbakan Giorgia Meloni'nin de dün akşam Roma'da tarımla ilgili bir etkinlikte yaptığı konuşmada, tarım sektörünün tarifelerden diplomasi yoluyla korunması gerektiğini söylediğini hatırlattı.

Diğer taraftan Tajani, bugün ayrıca Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak Dışişleri ve Savunma Komisyonunda yaptığı konuşmada da "Transatlantik birlik hayati önem taşıyor. Avrupa ve ABD aynı madalyonun iki yüzü. Bölünme otokrasilerin, popülizmlerin ve radikalizmlerin zaferi anlamına gelir." dedi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin bozulmasının kendileri için büyük endişe kaynağı olduğunu belirten Tajani, "Çünkü rehinelerin serbest bırakılması, insani yardım teslimatlarının tam olarak yeniden başlaması ve umut edilen kalıcı düşmanlıkların sona ermesi yönündeki hassas ilerlemeyi tehlikeye atma riski taşımaktadır. Önceliğimiz ateşkesin yeniden sağlanmasıdır, bu aynı zamanda tüm bölgede tehlikeli tırmanışları önlemek için de önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Tajani, ayrıca Batı Balkanlar'ın içinde bulunduğu siyasi istikrarsızlık dönemini en üst düzeyde dikkatle takip ettiklerini kaydederek "Bu aşamada özellikle Bosna-Hersek'teki gelişmelere endişeyle bakıyoruz ve ilgili tüm aktörleri azami itidal göstermeye çağırıyoruz." diye konuştu.

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