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Ekonomi

İsveçli elektrikli otomobil batarya üreticisi Northvolt, 1600 çalışanını işten çıkarıyor

İsveçli elektrikli otomobil batarya üreticisi Northvolt, 1600 çalışanının işten çıkarılacağını duyurdu.

Nuran Erkul Kaya  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
İsveçli elektrikli otomobil batarya üreticisi Northvolt, 1600 çalışanını işten çıkarıyor

Londra

Şirket İsveç'teki faaliyetlerinin kapsamını revize etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Bu kapsamda, stratejik değerlendirmenin bir parçası olarak atılan ilk adımların ardından, zorlu makroekonomik koşullar karşısında Northvolt'un fabrikasındaki 16 gigavatsaat üretim kapasitesinin artırılması için bazı önlemlerin alınacağı aktarıldı.

Bu önlemlerin ülkedeki 1600 Northvolt çalışanının işten çıkarılmasıyla sonuçlanmasının beklendiği belirtilen açıklamada, tüm işten çıkarmaların devam eden sendika müzakerelerine tabi olduğu kaydedildi. Söz konusu çalışanların 1000'i ülkenin kuzeyindeki Skelleftea'da bulunan Northvolt fabrikasında görev yapıyor.

Northvolt Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Peter Carlsson, şunları kaydetti:

"Elektrifikasyon için genel ivme güçlü kalmaya devam ederken, otomotiv pazarındaki ve daha geniş endüstriyel iklimdeki ters rüzgarlara yanıt olarak doğru zamanda doğru adımları attığımızdan emin olmamız gerekiyor. Tüm enerji ve yatırımlarımızla ana işimize odaklanmamız gerekiyor. Northvolt Ett'teki üretim artışının başarılı olması, müşterilerimize hizmet vermek ve sürdürülebilir ticari faaliyetler sağlamak açısından kritik önem taşıyor. Bugün aldığımız kararlar ne kadar zor olursa olsun Northvolt'un geleceği için gerekli."

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