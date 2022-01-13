İstanbul'un ihracatında hazırgiyim ve konfeksiyon, Kocaeli'de otomotiv sektörü öne çıktı
Türkiye'nin ihracat devleri arasında yer alan İstanbul geçen yıl en çok hazırgiyim ve konfeksiyon ürünü ihraç ederken, Kocaeli'de otomotiv sektörü zirvede yer aldı.
İstanbul
AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden 2021'de 1 milyar dolardan fazla ihracat yapan kentlerle ilgili yaptığı araştırmaya göre, geçen yıl ülke genelinde 21 şehrin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı. Bu kentlerin ihracatında 13 ayrı sektörün öne çıktığı görüldü.
Bu alanda 88,9 milyar dolarla başı çeken İstanbul'un ihracatında zirvede yer alan sektör, 13,9 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü oldu.
Geçen yıl en yüksek ihracat yapan iller sıralamasında 2'nci basamakta yer alan Kocaeli'de otomotiv endüstrisi 6,96 milyar dolarla ilk sırada kendine yer buldu. Otomotiv endüstrisi ise Bursa'nın ihracatından 6,7 milyar dolar pay aldı.
İzmir'de kimyevi maddeler, Gaziantep'te hububat öne çıktı
Sırasıyla en çok ihracat yapan iller baz alındığında İzmir'de 2,16 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, Gaziantep'te 2,47 milyar dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Ankara'da 1,47 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü zirvede yer aldı.
Elektrik ve elektronik sektörü 2,56 milyar dolarla Manisa'nın, otomotiv endüstrisi 4,47 milyar dolarla Sakarya'nın, hazırgiyim ve konfeksiyon ise 1,4 milyar dolarla Denizli'nin ihracatında en yüksek payı aldı.
Hatay'da liderliği 2,69 milyar dolarla çelik sektörü elde ederken, Konya'da 641 milyon dolarla makine ve aksamları, Kayseri'de 530 milyon dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü öne çıktı.
Eskişehir'de havacılık zirveye çıkarken, Çorum'da mücevher sürprizi
Mersin'de en yüksek ihracat yapan sektör 697 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Adana'da 501,3 milyar dolarla tekstil ve hammaddeleri, Antalya'da 579,1 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, Kahramanmaraş'ta 867,8 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri oldu.
Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 237,7 milyon dolarla Tekirdağ'da, çelik 441,2 milyon dolarla Samsun'da, fındık ve mamulleri 781,9 milyon dolarla Trabzon'da birinciliği ele aldı.
Eskişehir, 2021'de 321,6 milyon dolarla savunma ve havacılık sanayi ürünleri ihraç etti.
Geçen yıl ihracatını yüzde 336 artırarak 1 milyar 123 milyon dolara yükselten Çorum mücevher sektörüyle bu başarıya imza attı. Mücevher sektörü, kentin 1,12 milyar dolarlık ihracatından 915,1 milyon dolar pay aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.