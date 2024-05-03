Dolar
32.34
Euro
34.76
Altın
2,297.47
ETH/USDT
2,977.70
BTC/USDT
59,224.00
BIST 100
10,264.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İstanbul'da trafik sıkışıklığı yıllık 10 milyar dolar kayba neden oluyor

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da trafik yoğunluğunun yıllık kişi başı 288 saat zaman kaybına neden olduğunu belirterek, "Trafik sıkışıklığının yıllık ekonomik kaybı 10 milyar dolar." dedi.

Mustafa Çalkaya  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
İstanbul'da trafik sıkışıklığı yıllık 10 milyar dolar kayba neden oluyor Fotoğraf: Tayyib Hoşbaş/AA

Ankara

Karaismailoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi"nde akıllı ulaşım sistemleriyle (AUS) ilgili sunum yaptı.

AUS'un vatandaşlara büyük avantajlar sağladığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şehirlerde kullanılan bu sistemlerin hayatı kolaylaştırdığını söyledi.

Karaismailoğlu, şehirlerde sanatsal yapılara öncelik verilmemesi gerektiğine işaret ederek, kentlerde akıllı kavşak ve sinyalizasyon çalışmalarının trafik sorununa daha kalıcı bir düzen sağladığını dile getirdi.

Ülkede taşıt sayısının arttığını ve buna bağlı olarak özellikle büyük şehirlerde trafiğin vatandaşların hayatını olumsuz etkilediğini ifade eden Karaismailoğlu, "Ülkede araç sayısı çok hızlı artıyor. Buna göre tedbirler almak lazım. Trafik güvenliğini sağlamak için bu tedbirler çok önemli." diye konuştu.

"Raylı sistemlerin trafikteki payı artırılmalı"

Karaismailoğlu, İstanbul'da araç sayısının 5,45 milyona çıktığını belirterek, "Araç sayısındaki artış devam edecek. İyi planlama yapmak lazım. Toplu taşıma çalışmaları yapıp raylı sistemlerin trafikteki payını artırmak lazım. Bazı önemli noktalarda farklı trafik modellerini uygulamak gerekiyor. Yoksa hayat yaşanmaz hale gelir." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da trafik yoğunluğunun ortalama yüzde 64 olduğuna, pik saatlerde ise yüzde 90'lara çıktığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'da trafik yoğunluğu yıllık kişi başı 288 saat zaman kaybına neden olmaktadır. Trafik sıkışıklığı nedeniyle yıllık ekstra 760 milyon dolarlık yakıt harcanıyor. İstanbul'da toplu taşımayı geliştirmek zorundasınız. Yolda kalmayan otobüslerle şehre hizmet etmek gerekir. 8,5 milyon vatandaşın aktif yolculuk yaptığı İstanbul'da trafik sıkışıklığının yıllık ekonomik kaybı tam 10 milyar dolar. Yerel yönetimlerin en önemli görevi güvenli bir toplu taşıma sistemi kurmak ve yönetmektir. "

Karaismailoğlu, kentlerde de bireysel hareketi artırıcı sistemler geliştirilmesi gerektiğini belirterek, bisiklet gibi ulaşım araçlarının kullanımının artmasının sağlanması gerektiğini söyledi.

Geleceğin ulaşımını yönlendirecek küresel etkenlere de değinen Karaismailoğlu, bunların şehirleşme, sürdürülebilirlik, yeni nesil mobilite ve AUS olduğunu bildirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli ve Osmangazi Köprüsü gibi projelerin ülkeye katkısına da değinen Karaismailoğlu, daha sonra stantları ziyaret etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yaşar, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
Yurt genelinde "Orman Benim" kampanyası düzenledi
Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

İstanbul'da trafik sıkışıklığı yıllık 10 milyar dolar kayba neden oluyor

İstanbul'da trafik sıkışıklığı yıllık 10 milyar dolar kayba neden oluyor

Ulusal AUS Platformu yakında hizmete sunulacak

4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi yarın başlıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet