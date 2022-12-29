İstanbul'da doğal gaz fiyatlarına yüzde 12 indirim yapılacak
İstanbul'da doğal gaz fiyatlarında 1 Ocak'tan itibaren yüzde 12 indirim yapılacak.
Ankara
AA muhabirinin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İstanbul'da bulunan 5,5 milyon doğal gaz konut abonesinin faturasında indirim olacak.
Bu kapsamda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararıyla, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (İGDAŞ) sistem kullanım bedellerinde 1 Ocak itibarıyla indirime gidilecek. Bu indirim, nihai faturaya yüzde 12,13 oranında yansıyacak.
Söz konusu indirimle birlikte aylık doğal gaz faturası 1000 lira olan bir abonenin, yeni faturası 879 lira olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.