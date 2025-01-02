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Ekonomi

İstanbul'da aralıkta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı

Aralıkta fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün yüzde 26,99 ile taze fasulye, en fazla düşen ürün ise yüzde 21,97 ile domates oldu.

Aylin Rana Aydin Kuş  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
İstanbul'da aralıkta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İstanbul

İstanbul'da aralıkta fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün taze fasulye, en çok düşen ürün ise domates oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), aralık ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler ile değişim oranlarını açıkladı.

Buna göre İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 91'inin perakende fiyatı artarken, 25 ürünün düştü, 126 ürünün ise değişmedi.

Aralıkta gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda bulunan taze fasulye, yüzde 26,99 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatı artan diğer ürünlerden bazıları, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 24,28 ile lahana, kültür eğitim ve eğlence harcamaları alt grubundan yüzde 21,18 ile gazete, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 15,03 ile kıvırcık salata, yüzde 14,94 ile yeşil soğan, yüzde 14,20 ile yaş üzüm ile çeşitli ve hazır yiyecekler alt grubundan yüzde 11,22 ile çikolata olarak kayıtlara geçti.

Aralıkta gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan domates, yüzde 21,97 gerilemeyle fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerden bazıları, aynı gruptan yüzde 12,85 ile karnabahar, yüzde 11,91 ile salatalık, yüzde 10,54 ile kabak, yüzde 9,89 ile portakal ve yüzde 8,32 ile ıspanak olarak belirlendi.

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