Dolar
43.37
Euro
50.97
Altın
4,922.49
ETH/USDT
2,930.80
BTC/USDT
89,363.00
BIST 100
12,972.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, "Gönülden Bir Öğün" projesinin tanıtım toplantısında konuşuyor.
logo
Ekonomi

İstanbul Ticaret Odası 144 yaşında

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO’nun kuruluşunun 144’üncü yıl dönümü vesilesiyle üye işletmeleri tebrik etti.

Fahri Aksüt  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
İstanbul Ticaret Odası 144 yaşında

İstanbul

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, "İTO etkisini ve gücünü Türkiye’nin her köşesinde, dünyanın her ülkesinde ve kıtasında hissettiriyor. Çünkü İTO bir ses verdi mi, bu ses her yerde yankılanır. Çünkü biz İstanbul Ticaret Odasıyız. 144’üncü yılımızda bize bu gücü verdiği için 800 bin üyemize, onları temsil eden meclisimize ve meslek komitelerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İTO’yu 144'üncü yılında hizmet kalitesi açısından en üst noktaya taşımak için çalıştıklarını belirten Avdagiç, üyelerinin ve sektörlerin sıkıntılarını ve taleplerini ilgili mercilere her zaman ilettiklerini ve kamuoyu önünde de yüksek sesle dile getirdiklerini söyledi.

Odanın gücünü 800 bin üyesinden aldığını vurgulayan Avdagiç, "Şevkimizden hiçbir şey kaybetmediysek, ayaklarımız sendelemeden hep sabit kaldıysa, çalışma kararlılığımız her daim arttıysa, bunu üyelerimizden aldığımız güçle başardık." ifadelerini kullandı.

"1250 firmayı 18 ülkede 40’ı aşkın fuara taşıdık"

Avdagiç, İTO’nun temel varlık sebebinin İstanbul ve Türkiye’nin ticaretini, üretimini ve rekabet gücünü artırmak olduğunu belirterek, üyelerin küresel pazarlarda yer edinmesini önceliklendirdiklerini bildirdi.

Üyelerini yeni pazarlar bulabilecekleri ve ürünlerini tanıtabilecekleri uluslararası fuarlara taşımayı temel görev olarak gördüklerini ifade eden Avdagiç, "Her yıl ortalama 1250 firmayı 18 ülkede 40’ı aşkın fuara taşıyarak Türk ürünlerini dünyanın her köşesinde rekabete dahil ettik. Bugün Türkiye ihracat rekorları kırıyorsa, bunda İstanbul Ticaret Odasının ciddi bir payı vardır." açıklamasında bulundu.

İTO iştiraklerinin başarılı bir dönem geçirdiğinin altını çizen Avdagiç, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Fuar Merkezi’nin (İFM) hem ulusal hem de uluslararası fuarcılıkta önemli bir konuma ulaştığını kaydetti.

Bu dönemde yaklaşık 20 yıllık kiracı meselesinin mahkemede sonuçlandığını ve çözüme kavuştuğunu aktaran Avdagiç, "İDTM’nin tüm salonlarının tek işleticisi biz olduk. Bugüne kadar tapusu olmayan fuar salonlarımıza, dönemimizde fuar alanı olarak tapu aldık." ifadelerini kullandı.

"BTM, 11 bin girişim sahibini girişimcilik dünyasına kazandırdı"

Avdagiç, açıklamasının devamında, İTO’nun maddi desteğiyle hayata geçirilen Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) hakkında da bilgi verdi.

BTM’nin kuruluşundan bugüne kadar 11 bini aşkın girişim sahibini girişimcilik dünyasına kazandırdığını belirten Avdagiç, diğer faaliyetlerle ilgili şunları söyledi:

"Türk girişim dünyasını küresel piyasaya açtık, BTM’yi de dünyanın en iyi 3’üncü startup merkezi yaptık. Öte yandan sosyal sorumluluğumuzun simge kurumu İstanbul Ticaret Üniversitemiz, 9 bini aşkın öğrencisi, 28 bin mezunuyla gururumuz oldu. Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) ile İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) çatısı altında paydaşlarımızla birlikte küresel turizm ve kongre pastasından İstanbul’un aldığı payı daha da büyüttük. İstanbul’da birbiri ardına toplanan kongreler, şehrimizin ekonomisine çarpan etkisiyle katkıda bulunuyor. Ayrıca Savunma Sanayii Başkanlığı ile ortaklaşa kurduğumuz Teknopark İstanbul’u 15 yıl içinde Türk savunma sanayisinin lokomotif üssü yaptık."

"İTO, Türkiye’nin küçük bir numunesidir"

Avdagiç, İTO’nun Türkiye’nin küçük bir numunesi olduğunu belirterek, oda bünyesinde farklılıkların ortak akıl doğrultusunda ele alındığını vurguladı.

Avdagiç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çatı altında her siyasi görüşten, ülkemizin her bölgesinden, her inançtan üyemiz bulunuyor. Ve biz bu çatı altında her şeyi tartışıyoruz. Mücadele ediyoruz, müzakere ediyoruz ama münakaşa etmiyoruz. Bizim tek arzumuz, farklılıklarımızı bir potada eritip şehrimizin ve ülkemizin üretimini ve refahını artırmak için kullanmaktır, hizmet üretmektir. 144 yıldır bunun başarılı örneklerini veriyoruz. 21. dönemde de en kalıcı örneğini verdik."

Türkiye’nin en büyük odası olan İTO’nun sadece üye sayısıyla değil, icraatlarıyla da dünyanın en büyük iki odasından biri olmayı başardığını kaydeden Avdagiç, İTO’nun etkisini Türkiye’nin her köşesinde ve dünyanın dört bir yanında hissettirdiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM'de su israfı azalacak, geri dönüşüm artacak
Türkiye genelinde aralık yağışları ortalamaya göre yüzde 21 azaldı
Uğur Mumcu suikastının üzerinden 33 yıl geçti
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1100 şüpheli gözaltına alındı
Beykoz'da 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul Ticaret Odası 144 yaşında

İstanbul Ticaret Odası 144 yaşında

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet