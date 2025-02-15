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Ekonomi

İstanbul Havalimanı'na sefer yapan hava yolu şirketi sayısı 111'e çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, All Nippon Airways'in seferlerine başladığını belirterek, "İstanbul Havalimanı, hizmet verdiği hava yolu şirketi sayısını 111'e çıkararak, küresel havacılıktaki konumunu daha da güçlendirdi." ifadesini kullandı.

Sehernur Karsu  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
İstanbul Havalimanı'na sefer yapan hava yolu şirketi sayısı 111'e çıktı

Ankara

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Japonya merkezli ANA'nın 12 Şubat'ta Tokyo'dan İstanbul'a direkt uçuşlara başladığını hatırlattı.

Bu uçuşların havalimanının önemini gösterdiğini vurgulayan Uraloğlu, "Japonya'nın en büyük hava yolu şirketi ANA, Tokyo Haneda-İstanbul Havalimanı arasında direkt uçuşlarına başladı. İstanbul Havalimanı, hizmet verdiği hava yolu şirketi sayısını 111'e çıkararak küresel havacılıkta konumunu daha da güçlendirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Haftada 3 gün planlanan seferlerin pazartesi, çarşamba ve cumartesi gerçekleştirileceğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı, küresel aktarma merkezi konumunu her geçen gün daha da güçlendiriyor. Japonya'nın en büyük hava yolu şirketi ANA'nın bu hatta uçuş düzenlemeye başlaması, Türkiye ile Japonya arasındaki hava yolu bağlantısını güçlendirecek ve iki ülke arasındaki iş birliklerine katkı sağlayacak."

Uraloğlu, ANA'nın Türk Hava Yollarının ardından bu hatta uçuş düzenleyen ilk hava yolu şirketi olduğuna dikkati çekerek, "Bu seferler, İstanbul Havalimanı'nın büyüyen uluslararası hava yolu ağındaki önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu durum havalimanımızın dünya çapındaki havayolu şirketleri için cazibe merkezi olmaya devam ettiğinin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

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