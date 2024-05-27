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Ekonomi

İstanbul Havalimanı, 13-19 Mayıs'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 13-19 Mayıs'ı kapsayan dönemde, günlük ortalama 1434 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak belirlendi.

Gökhan Yılmaz  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
İstanbul Havalimanı, 13-19 Mayıs'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Istanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 13-19 Mayıs'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

İstanbul Havalimanı'nın, bu dönemde günlük ortalama 1434 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada olduğu raporda yer aldı.

Bu havalimanını günlük 1412 uçuşla Amsterdam Schiphol ve 1326 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

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