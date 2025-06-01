Dolar
39.20
Euro
44.48
Altın
3,289.84
ETH/USDT
2,495.50
BTC/USDT
104,209.00
BIST 100
9,019.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde "sürdürülebilir büyüme ve dijital finans" tartışıldı

AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu tarafından, "Türkiye AlBaraka Zirveleri" kapsamında düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nin ikinci gününde, "sürdürülebilir büyüme ve dijital finans" konuları ele alındı.

Mücahit Enes Sevinç  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde "sürdürülebilir büyüme ve dijital finans" tartışıldı

İstanbul

AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye Varlık Fonu (TVF), İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve AlBaraka Grubu işbirliğinde düzenlenen zirve, bu yıl "Etkili Bir Küresel Ekonomi Yolunda İslami Ekonomi Stratejileri" temasıyla gerçekleştiriliyor.

İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen zirve, ikinci gününde farklı oturumlarla devam etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Oturumlar arasında, "İslami Ekonomide Sürdürülebilir Büyüme İçin Ekonomik Stratejiler", "Refah ve Çevresel Stratejiler: Sosyal Adalet ve Ekonomik Güçlenme", "İslami Ekonomide Kar Amacı Gütmeyen ve Helal Ekonomik Stratejiler", "Türkiye'nin Katılım Finansındaki Dönüşümü: Türkiye Varlık Fonunun Sukuk İhracı" ile "Genç Girişimcilerden Yoğun İlgi: İslami Girişimcilik ve Start-Up Stratejileri" başlıklı paneller yer aldı.

"İslami ilkelere uygun yenilikçiliği teşvik etme" konusu ele alındı

"Türkiye'nin Katılım Finansındaki Dönüşümü: Türkiye Varlık Fonu'nun Sukuk İhracı" başlıklı oturumda Türkiye Varlık Fonu Mali İşler Direktörü Tarık Özer, Uluslararası Sermaye Piyasaları ve Proje Finansmanı Direktörü İmge Koç, Türkiye Varlık Fonu'ndan Gizem Zeynep Bölükbaşı ve İstanbul Finans Merkezi Hukuk İşleri Direktörü Hasan Ali Kulak değerlendirmelerde bulundu. Konuşmalarda, sukuk ihracının teknik, hukuki ve piyasa etkileri ile sürdürülebilir ve şeffaf finansman modellerine katkısı vurgulandı.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan'ın yönettiği "Genç Girişimcilerden Yoğun İlgi: İslami Girişimcilik ve Start-Up Stratejileri" oturumu da genç girişimcilere odaklandı. Panelde, İslami ekonomi ilkelerine uygun yenilikçiliği teşvik etme ve gençleri kapsayıcı ekonomik büyüme için güçlendirme konusunda önemli bilgiler verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Yaşar: 2017 yılından beri 1 milyon 909 bin 336 dosyada uzlaşma sağlandı
Kasaplar Odasından kurban kesimi ve etlerini saklama tavsiyeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti
Gazeteci Ahmet Varol: Filistin halkının mücadelesi tüm insanlığın ortak davası olarak görülmeli
Başkentte sağanak etkili oldu

Benzer haberler

İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde "sürdürülebilir büyüme ve dijital finans" tartışıldı

İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde "sürdürülebilir büyüme ve dijital finans" tartışıldı

TCMB Başkanı Karahan: Türkiye'de özellikle son 10 yılda katılım finans sektörü hızlı bir büyüme gösterdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet