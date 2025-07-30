İşsizlik rakamları açıklandı

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Ekonomi

İşsizlik rakamları açıklandıdı

Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,2 puan artışla yüzde 8,6 olarak tespit edildi.

Mertkan Oruç, Seda Tolmaç  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
İşsizlik rakamları açıklandıdı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla 52 bin artarak 3 milyon 47 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı da 0,2 puan artışla yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

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İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan artışla yüzde 16,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,3, kadınlarda yüzde 23,7 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Buna göre, 2023-2025 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20239,71010,110,19,59,39,39,29,18,598,8
20249,18,78,88,68,59,18,88,58,78,88,58,5
20258,58,388,68,48,6


İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 452 bine geriledi

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, haziranda bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 32 milyon 452 bin kişiye düştü. İstihdam oranı da 0,1 puan azalışla yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,2 iken, kadınlarda yüzde 31,9 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü haziranda bir önceki aya göre 33 bin kişi artarak 35 milyon 498 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı da aynı seviyede kalarak yüzde 53,5 olarak belirlendi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3 iken, kadınlarda yüzde 36 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, haziranda bir önceki aya göre 1,1 saat azalışla 41,5 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, haziranda aylık bazda 1,8 puan artarak yüzde 32,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 23 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,3 olarak tahmin edildi.

Haziran ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)66.37332.83033.543
İş gücü (bin kişi)35.49823.41012.088
İstihdam (bin kişi)32.45221.74210.710
İşsiz (bin kişi)3.0471.6681.378
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)30.8749.41921.455
İş gücüne katılma oranı (yüzde)53,571,336
İstihdam oranı (yüzde)48,966,231,9
İşsizlik oranı (yüzde)8,67,111,4
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)16,212,323,7
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