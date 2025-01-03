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Ekonomi

İŞKUR, 2024'te 1 milyon 453 bin 833 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te 1 milyon 453 bin 833 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
İŞKUR, 2024'te 1 milyon 453 bin 833 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık etti

Ankara

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, istihdama sağladıkları güçlü destekle iş arayan vatandaşların ve işverenlerin yanında olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılı Ocak-Aralık ayları arasında toplam 1 milyon 453 bin 833 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 44 bin 618 engelli vatandaşımızı istihdama dahil ettik. 3 milyon 70 bin 312 bireysel görüşme ve 787 bin 796 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik."

Işıkhan'ın paylaştığı videoda ise söz konusu dönemde, 2 milyon 314 bin 651 kişinin, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bireysel danışmanlık hizmetinden, 61 bin 480 kişinin iş kulüplerinden ve 73 bin 141 kişinin de aktif istihdam programlarından yararlandığı belirtildi.

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