Euro
7.28
Dolar
6.66
BIST 100
95,834.44
Altın
1,679.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İşbir Holding’den Milli Dayanışma Kampanyası’na 1,1 milyon TL destek

İşbir Holding, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 1,1 milyon TL bağışta bulundu.

Yunus Türk   | 09.04.2020
İşbir Holding’den Milli Dayanışma Kampanyası’na 1,1 milyon TL destek

İstanbul

İşbir Holding, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 1,1 milyon TL bağışta bulundu.

İşbir Holding’den yapılan açıklamada, dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye’de hem sağlık hem de ekonomik anlamda önemli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İşbir Holding Üst Yöneticisi (CEO) Metin Gültepe, bu zor günlerin ancak dayanışma ile aşılabileceğini belirtti.

Gültepe, Milli Dayanışma Kampanyası’nın, sağlık hizmetleri ve sosyal izolasyonun önem kazandığı bu dönemde ihtiyaç sahiplerine kıymetli destekler sağlayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İşbir Ailesi olarak, ancak birlik ve beraberlikle bu sürecin üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. Ülkemizin tüm kurumlarıyla birlikte yürüttüğü bu topyekün mücadeleye, bizler de destekte bulunduk. Bu naçizane desteğin tüm sektörlere örnek olmasını dileriz. En başından beri dediğimiz gibi, bu süreç yalnızca devletimizin değil, tüm kurumların ve bireylerin sorumluluk alarak üstesinden gelebileceği bir durum. Bu naçizane desteğin sektörlere örnek olmasını diler, tüm kuruluşları halkımızın yanında olmaya davet ederiz. Sağlıklı günlere kısa zamanda kavuşmak en büyük temennimiz"

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KVKK: Koronavirüs kapsamında konum verilerinin işlenmesi hukuka uygun
Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 500'ü aştı
İngiltere'de Başbakan Johnson'dan koruyucu ekipman isteyen doktor hayatını kaybetti
Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Kovid-19'a yakalanan 50 binden fazla kişi iyileşti
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

İşbir Holding’den Milli Dayanışma Kampanyası’na 1,1 milyon TL destek

İşbir Holding’den Milli Dayanışma Kampanyası’na 1,1 milyon TL destek

Devletin verdiği bin liranın yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

EPİAŞ'tan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin liralık destek

OYKA Kağıt Ambalaj’dan Milli Dayanışma Kampanyası’na 1,5 milyon TL’lik destek

OYKA Kağıt Ambalaj’dan Milli Dayanışma Kampanyası’na 1,5 milyon TL’lik destek

Minik Kübra bisiklet için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Minik Kübra bisiklet için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Milli Dayanışma Kampanyası'na Almanya'dan destek sürüyor

Milli Dayanışma Kampanyası'na Almanya'dan destek sürüyor