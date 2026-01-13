Dolar
43.16
Euro
50.38
Altın
4,594.18
ETH/USDT
3,137.90
BTC/USDT
92,390.00
BIST 100
12,315.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

IRENA Genel Direktörü La Camera'dan Türkiye'nin yenilenebilir enerji görünümüne övgü

IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, Türkiye'nin sahip olduğu önemli sürdürülebilir enerji kaynakları ve bunları kullanma konusunda son yıllarda attığı adımlarla yenilenebilir enerji sektöründe lider olarak tanımlandığını bildirdi.

Gülşen Çağatay  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
IRENA Genel Direktörü La Camera'dan Türkiye'nin yenilenebilir enerji görünümüne övgü Fotoğraf: Gülşen Çağatay/AA

Abu Dabi

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Genel Direktörü Francesco La Camera, IRENA 16. Genel Kurulu açılış programı ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, IRENA'nın, küresel ölçekte yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması için çalışmalara devam ettiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

IRENA gündeminin temel unsurlarından birinin fosil yakıtlardan çıkış sürecine yönelik bir yol haritası geliştirmek olduğunu belirten La Camera, "Yenilenebilir enerji artık geleceğe dair bir vaat değil, günümüz küresel enerji sisteminin temel bir bileşeni haline geldi. Dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynakları, maliyetlerin hızla düşmesi, teknolojik ilerlemeler ve iklim değişikliğiyle enerji güvenliği konularındaki acil ihtiyaçlar doğrultusunda diğer tüm enerji kaynaklarından daha hızlı büyüyor." diye konuştu.

La Camera, Türkiye'nin son dönemde yenilenebilir enerjiyi elektrik üretim portföyünün önemli bir parçası haline getirdiğini anlattı.

Yerli üretimi ve sanayi kapasitesini güçlendirmeye yönelik adımların bu ilerlemeyi daha da anlamlı kıldığına işaret eden La Camera, şunları kaydetti:

"Türkiye, coğrafi konumu, güçlü güneş, rüzgar ve jeotermal enerji potansiyeli ve enerji talebindeki artışla sektörde öne çıkan ülkeler arasında bulunuyor. Türkiye'nin sahip olduğu önemli sürdürülebilir enerji kaynakları ve bu kaynakları kullanma konusunda son yıllarda attığı adımlarla yenilenebilir enerji sektöründe lider olarak tanımlanıyor."

La Camera, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Antalya'da bu yıl gerçekleştirilecek olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, COP31'in başarılı geçmesi için Türk yetkililerle işbirliği yapmak üzere yakın zamanda ve IRENA heyetiyle Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dün 70 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü
Edirne sınır hattında geçen yıl 330 FETÖ zanlısı yakalandı
Köprüden düşen parçalar aracına zarar verdi, İBB tazmin talebini reddetti
Ankara-Samsun Hızlı Tren Projesi'nde yeni etap çalışmaları bu yıl başlayacak
Kocaeli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

IRENA Genel Direktörü La Camera'dan Türkiye'nin yenilenebilir enerji görünümüne övgü

IRENA Genel Direktörü La Camera'dan Türkiye'nin yenilenebilir enerji görünümüne övgü

IRENA Genel Direktörü La Camera, yenilenebilirde 700 gigavat kurulum rekoru beklendiğini bildirdi

Yenilenebilir enerjide küresel öncelikler 16. IRENA Genel Kurulu'nda ele alınacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet