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Ekonomi

İranlılar, Nevruz Bayramı tatilinde en çok Türkiye'yi tercih etti

İran Yurtiçi Turizmi Geliştirme Genel Müdürü Mustafa Fatımi, vatandaşlarının Nevruz Bayramı tatilinde en çok Türkiye'yi tercih ettiğini belirtti.

Elaheh Salari, Mustafa Melih Ahıshalı  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
İranlılar, Nevruz Bayramı tatilinde en çok Türkiye'yi tercih etti

İstanbul

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Fatımi, Nevruz tatili verilerini paylaştı.

Bu yıl tatilde sınır kapılarından çıkışların diğer yıllara oranla artış gösterdiğine değinen Fatımi, şunları kaydetti:

"Bu yıl nevruz tatilinde hava yoluyla yolculuk yapanların sayısı 350 bin iken, kara yoluyla yurt dışına çıkanların sayısı 870 bin kişi oldu. Sınır kapılarından alınan bilgiye göre, Nevruz'da en çok gidilen ülke Türkiye oldu."

İran takvimine göre, 21 Mart'ta yeni yılın başlamasıyla, ülke genelinde yoğun hareketliliğin yaşandığı Nevruz günlerinde, yaklaşık 2 hafta tatil yapılıyor.

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