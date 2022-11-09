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Ekonomi

İngiltere'de market ürün fiyatları ekimde yüzde 14,7 arttı

İngiltere’de süpermarket ürünlerinin fiyatı bu yılın ekim ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,7 arttı.

Gökhan Kurtaran   | 09.11.2022
İngiltere'de market ürün fiyatları ekimde yüzde 14,7 arttı

Londra

Merkezi Londra’da bulunan perakende piyasa araştırma şirketi Kantar Group’un iştiraki olan Kantar Worldpanel tarafından yapılan açıklamada, ülkede süpermarketlerdeki ürünlerin fiyatlarının bu yılın ekim ayında geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 14,7 yükseldiği bildirildi.

Açıklamada süpermarket ürünlerindeki fiyat artışının gelecek dönemde benzer şekilde ilerlemesi halinde, yıl sonunda tüketicilerin yıllık toplam market giderlerinin ortalama 682 sterlin daha artmasının beklendiği kaydedildi.

Şirketin verilere ilişkin yaptığı açıklamasında, ülkede hızla artan ürün fiyatları nedeniyle, tüketicilerin bu yılın ekim ayında market zincirlerinin kendi adları altında sattığı daha ucuz temel ürünlere olan talebin yüzde 10'un üzerinde arttığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, bu yılın haziran ayında enflasyonun yüzde 10,1 artış kaydederek, son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı hatırlatılırken hane halkının yüzde 27’sinin market alışverişlerini yapmakta zorlandığı belirtildi.

Açıklamada ekonomik tahminlerde potansiyel bir resesyonun beklendiği yönünde görüşlere atıf yapılırken ülkede 14 yıl önce pazar paylarının toplamı sadece yüzde 4,4 olan indirimli süpermarket zincirleri Aldi ve Lidl’ın şu anda pazar paylarının yüzde 16,4 seviyesinde olduğu bildirildi.

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