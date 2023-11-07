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Ekonomi

İngiltere ve Polonya'dan 4 milyar sterlinlik hava savunma anlaşması

Anlaşma, İngiltere ve Polonya arasında bugüne kadar imzalanan en büyük ticari anlaşma olma özelliğini taşıyor.

Nuran Erkul Kaya  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
İngiltere ve Polonya'dan 4 milyar sterlinlik hava savunma anlaşması

Londra

İngiliz savunma şirketi MBDA, Polonya merkezli savunma şirketi PGZ ile Polonya'ya yeni nesil hava savunma sistemi teslimatı için 4 milyar sterlin değerinde anlaşma imzaladı.

İngiltere Savunma Bakanlığının açıklamasında, anlaşmanın, Polonya'nın hava savunma programı Narew'in bir sonraki aşamasını sürdürmek için kilometre taşı olduğu kaydedildi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin, Avrupa'nın güvenliğini güçlendireceği vurgulanan açıklamada, 4 milyar sterlin değerindeki anlaşmanın, İngiltere ve Polonya arasında bugüne kadar imzalanan en büyük ticari anlaşma olduğu belirtildi.

Açıklamada, İngiliz MBDA'in, PGZ ile imzaladığı anlaşmanın, Polonya silahlı kuvvetlerine, seyir füzeleri ve savaş uçakları gibi hava tehditlerine karşı 40 kilometreden fazla menzilde füze fırlatabilen gelişmiş bir hava savunma sistemi sağlayacağı ifade edildi. Proje çerçevesinde, 1000'den fazla genişletilmiş menzilli müşterek modüler hava savunma füzesi ve 100'ün üzerinde fırlatma rampası üretilecek.

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