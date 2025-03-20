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Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,5'te sabit tuttu

Nuran Erkul Kaya  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
İngiltere Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,5'te sabit tuttu

London, City of

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