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Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası: Finansal piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz

İngiltere Merkez Bankası: Banka, finansal varlıkların önemli ölçüde yeniden fiyatlandırılması ışığında finansal piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip etmektedir.

Gökhan Kurtaran   | 26.09.2022
İngiltere Merkez Bankası: Finansal piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz

İstanbul

İngiltere Merkez Bankası, "PPK, orta vadede enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine döndürmek için faiz oranlarını değiştirmekte tereddüt etmeyecektir." açıklamasında bulundu.

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