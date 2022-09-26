İngiltere Merkez Bankası: Finansal piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz
İngiltere Merkez Bankası: Banka, finansal varlıkların önemli ölçüde yeniden fiyatlandırılması ışığında finansal piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip etmektedir.
İstanbul
İngiltere Merkez Bankası, "PPK, orta vadede enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine döndürmek için faiz oranlarını değiştirmekte tereddüt etmeyecektir." açıklamasında bulundu.
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