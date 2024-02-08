Dolar
30.60
Euro
32.97
Altın
2,031.42
ETH/USDT
2,424.60
BTC/USDT
45,004.00
BIST 100
8,949.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İngiliz rekabet otoritesinden Arçelik'in Whirlpool'u satın almasına ön onay

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Arçelik ve Whirlpool anlaşmasına ön onay verdi.

Nuran Erkul Kaya  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
İngiliz rekabet otoritesinden Arçelik'in Whirlpool'u satın almasına ön onay

London, City of

CMA'in açıklamasında, Arçelik'in Whirlpool'un Avrupa'daki ev aletleri işletmelerini satın almasının rekabet sorunlarına yol açmayacağı tespit edilerek, anlaşmaya ön onay verildiği belirtildi.

Anlaşma sonrasında tüketicilerin geniş bir seçenek yelpazesine sahip olmaya devam edeceği aktarıldı.

CMA'in nihai onayı 26 Mart 2024'te açıklanacak.

AB Komisyonu da, 24 Ekim'de, Birlik şirket birleşme kuralları çerçevesinde, ABD firması Whirlpool Corporation'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki ev aletleri işlemlerinin tek kontrolünün Türkiye'den Arçelik AŞ tarafından devralınmasının onaylandığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Havalimanı 29 Ocak-4 Şubat'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dilfiraz Karataş'ın "polis kurşunuyla öldüğü" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin izlerini birer birer siliyoruz
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Güler, Orgeneral Gürak ve Kuvvet Komutanlarını kabul etti

Benzer haberler

İngiliz rekabet otoritesinden Arçelik'in Whirlpool'u satın almasına ön onay

İngiliz rekabet otoritesinden Arçelik'in Whirlpool'u satın almasına ön onay

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet