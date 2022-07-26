Dolar
17.86
Euro
18.08
Altın
1,717.88
ETH/USDT
1,375.90
BTC/USDT
20,845.00
BIST 100
2,537.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray’ın yeni transferi Leo Dubois, takımın Avusturya’daki kampında antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlıyor
logo
Ekonomi

IMF Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini 2022 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 4’e, 2023 için ise yüzde 3'ten 3,5'e yükseltti.

Dilara Zengin Okay   | 26.07.2022
IMF Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti

Washington

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelledi.

Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri bu yıl için yüzde 4, gelecek yıl için yüzde 3,5 olarak belirlendi.

IMF'nin nisan ayında yayımladığı tahminlerinde, Türk ekonomisinin 2022'de yüzde 2,7 ve 2023'te yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü.

Küresel ekonomik büyüme tahminlerinde ise düşüşe gidilen raporda, küresel ekonominin bu yıl 3,2, gelecek yıl yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği bildirildi.

IMF, nisan ayında yayımladığı raporda, küresel ekonominin 2022 ve 2023'te yüzde 3,6 büyüyeceğini tahmin etmişti.

Raporda, dünya genelinde beklenenden yüksek enflasyonun daha sıkı mali koşulları tetiklemesinin, Çin'deki ekonomik yavaşlamanın ve Ukrayna'daki savaşın olumsuz etkilerinin, salgın nedeniyle zayıflayan dünya ekonomisini vurduğu belirtildi.

IMF'nin Ekonomik Danışmanı ve Araştırma Direktörü Pierre-Olivier Gourinchas ise ekonomik görünüme ilişin kaleme aldığı blog yazısında, dünyanın en büyük üç ekonomisinin yavaşladığını ve enflasyonun önemli bir endişe kaynağı olduğunu vurguladı.

Gourinchas, küresel ekonominin giderek daha kasvetli ve belirsiz bir görünümle karşı karşıya olduğunu belirterek, dünyanın yakında küresel bir resesyonun eşiğine gelebileceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Rolls-Royce, Tufan Erginbilgiç'i yeni CEO olarak atadı
İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu
Tekneye taciz girişiminde bulunan Yunan botunu Türk Sahil Güvenlik botu uzaklaştırdı
THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını 30 Eylül'e kadar uzattı

Benzer haberler

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

IMF Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti

Rolls-Royce, Tufan Erginbilgiç'i yeni CEO olarak atadı

İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu

İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu
Tekneye taciz girişiminde bulunan Yunan botunu Türk Sahil Güvenlik botu uzaklaştırdı

Tekneye taciz girişiminde bulunan Yunan botunu Türk Sahil Güvenlik botu uzaklaştırdı
Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor