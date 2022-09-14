Dolar
18.24
Euro
18.20
Altın
1,696.68
ETH/USDT
1,599.00
BTC/USDT
19,972.00
BIST 100
3,446.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

IMF, sert bir kışın Avrupa'da toplumsal huzursuzluğa yol açabileceği uyarısında bulundu

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Avrupa'nın Ukrayna'daki savaşın ekonomik sonuçlarından doğrudan etkilendiğini belirterek, sert bir kışın Avrupa'da toplumsal huzursuzluğa yol açabileceğini söyledi.

Dilara Zengin Okay   | 14.09.2022
IMF, sert bir kışın Avrupa'da toplumsal huzursuzluğa yol açabileceği uyarısında bulundu

Washington

Georgieva, Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau'nun katılımıyla gerçekleşen "2022 Michel Camdessus Merkez Bankacılığı Dersi" etkinliğine katıldı.

Avrupa'nın Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın "korkunç" ekonomik sonuçlarından doğrudan etkilendiğine dikkati çeken Georgieva, bazı ülkelerde resesyon korkusunun olduğunu aktardı.

Georgieva, "Tabiat ana iş birliği yapmamaya karar verirse ve kış gerçekten sert geçerse, bu bazı toplumsal huzursuzluklara yol açabilir." dedi.

Kristalina Georgieva, mevcut durumun Avrupa Merkez Bankasının (ECB) enflasyonla mücadelesini dikkatli bir şekilde dengelemesi ve ekonominin işlemeye devam etmesi gerekliliğine dikkat etmesi gerektiği anlamına geldiğini ifade etti.

Küresel ekonominin şok üstüne şok yaşadığını da belirten Georgieva, bu şokların ilkinin Kovid-19, ikincisinin ise Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş olduğunu dile getirdi.

Georgieva, enflasyonun inatçı ve düşünülenden daha geniş tabanlı olduğuna işaret ederek, merkez bankalarının da enflasyonla mücadelede inatçı olmaları gerektiğini vurguladı.

Maliye politikasının hedeflerinin yeterli şekilde belirlenmemesi halinde para politikasının düşmanı haline geleceğini belirten Georgieva, bu durumun enflasyonu da körükleyeceğini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun "İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine ilk gün 865 bin başvuru yapıldığını bildirdi
İstanbul Havalimanı ağustosta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Sosyal Konut Projesi'ne ilk günde başvuru sayısı 785 bine ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya şampiyonu Yasemin Adar Yiğit'e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Moskova'da "BM Güvenlik Konseyi Reformu" paneli

Benzer haberler

IMF, sert bir kışın Avrupa'da toplumsal huzursuzluğa yol açabileceği uyarısında bulundu

IMF, sert bir kışın Avrupa'da toplumsal huzursuzluğa yol açabileceği uyarısında bulundu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet