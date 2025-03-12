IMF: Lübnan'ın krizlerden çıkmasına yardımcı olacak birleşik mali reform planı gerekiyor
Uluslararası Para Fonu (IMF), Lübnan'ın krizlerden çıkmasına yardımcı olacak birleşik mali reform planı yapılması çağrısında bulundu.
Beyrut
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Ernesto Rigo Ramirez başkanlığındaki IMF heyetini kabul etti.
Başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Lübnan'ın ekonomik ve mali durumu görüşüldü.
Ramirez, Lübnan'ın yaşadığı krizlerden çıkmasına yardımcı olacak birleşik mali reformla ilgili plan yapmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Avn da ülkesinde reformları hayata geçirme konusunda kararlı olduklarını kaydetti.
Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.
Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.