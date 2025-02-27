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Ekonomi

IMF Başkanı Georgieva: "Ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlik yüksek"

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ekonomi politikalarına ilişkin belirsizliğin yüksek olduğunu belirtti.

Dilara Zengin Okay  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
IMF Başkanı Georgieva: "Ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlik yüksek"

Washington

IMF, Georgieva'nın Güney Afrika'nın Cape Town kentinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmayı paylaştı.

Görüşmelerinde öne çıkan temanın, sınırlı makroekonomik politika alanı ve artan politika belirsizlikleriyle şekillenen bir ortamda küresel büyümeyi yeniden canlandırma ihtiyacı olduğunu aktaran Georgieva, küresel ekonomik büyümenin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördüklerini, bu oranın istikrarlı ancak tarihsel ortalamanın oldukça altında olduğunu ve yüksek kamu borcu seviyeleri bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ekonomiler arasındaki ayrışmanın giderek arttığını gördüklerine işaret eden Georgieva, ABD'de büyümenin güçlü seyrettiğini, Avrupa Birliği'nde (AB) toparlanmanın tahmin edilenden daha kademeli olduğunu, gelişmekte olan ekonomilerde ise büyümenin bu yıl geçen yılki performansla büyük ölçüde örtüştüğünü aktardı.

Çoğu ekonomi için riskler aşağı yönlü

Küresel dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirten Georgieva, iş gücü piyasalarının kademeli olarak soğuması ve enerji fiyatlarının daha da düşmesi beklentisiyle, manşet enflasyonun merkez bankalarının hedeflerine doğru seyrini sürdürmesinin öngörüldüğünü ifade kaydetti.

Georgieva, "Aynı zamanda, ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlik yüksek. Dünya genelinde hükümetler politika önceliklerini değiştiriyor. ABD'de ticaret politikası, vergilendirme, kamu harcamaları, göç ve deregülasyon gibi alanlarda, ABD ekonomisi ve dünyanın geri kalanı üzerinde etkileri olan önemli politika değişiklikleri söz konusu. Diğer ülkelerdeki hükümetler de politikalarını düzenliyor. Olası politika değişikliklerinin birleşik etkileri karmaşık ve değerlendirilmesi hala zor, ancak gelecek aylarda daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Risklerin farklılaştığını aktaran Georgieva, kısa vadede ABD'de pozitif duyarlılığın faaliyeti artırabileceğini ancak genel olarak çoğu ekonomi için risklerin aşağı yönlü olduğunu, bunlar arasında dezenflasyon sürecini sekteye uğratabilecek politikalar kaynaklı bozulmalar veya gelişmekte olan ekonomilerden sermaye çıkışları gibi risklerin bulunduğunu ifade etti.

Georgieva, büyümenin sağlanması için makroekonomik ve finansal istikrarın korunması gerektiğini belirterek, "Bu amaçla ülkeler birden fazla baskıyı yönetmeli; kısa vadeli riskleri kontrol altına almak, tamponları yeniden inşa etmek, orta vadeli büyüme beklentilerini yükseltmek." ifadelerini kullandı.

Mali açıdan çoğu ülkenin kamu borcunu sürdürülebilir bir patikaya oturtması ve mali tamponları yeniden inşa etmesi gerektiğini vurgulayan Georgieva, ülkelerin verimliliği ve büyüme beklentilerini artırmak için iddialı reformları benimsemelerinin önemli olduğunu kaydetti.

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