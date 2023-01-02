Dolar
18.72
Euro
20.02
Altın
1,827.40
ETH/USDT
1,215.40
BTC/USDT
16,727.00
BIST 100
5,636.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

"İlk Evim, İlk İş Yerim"de Ankara'daki hak sahiplerini belirlemek için ilk kura çekildi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yapılacak 800 konut için hak sahipleri belirlendi.

Kübra Ağaçyetiştiren   | 02.01.2023
"İlk Evim, İlk İş Yerim"de Ankara'daki hak sahiplerini belirlemek için ilk kura çekildi

Ankara

Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Konferans Salonu'ndaki kura çekimi töreni, Ankara 15. Noter huzurunda gerçekleştirildi. Projeye başvuran katılımcılar arasında hak sahibi olanların isimleri okundu.

Sevim Genççınar, AA muhabirine, kurada isminin çıkmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kiracı olarak oturduğu evininin satıldığını anlatan Genççınar, "6 yıldır kirada oturuyorduk. Ev sahibimiz sattı başka birine. Biz de 6 ay sonra çıkacaktık." diye konuştu.

Genççınar, kirada oturan herkesin ev sahibi olması için dua ettiğini belirterek, "Allah duamı kabul etti. Çok mutluyum. Evin çıkacağını hissediyordum ve dua ediyordum. Evi olmayanlar, kirada oturanlar geç kalmasınlar gelsinler başvursunlar, herkese nasip olsun." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin hayata geçirdiği, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" kapsamında başkentteki 18 bin 450 hak sahibini belirlemek için kura çekimi gerçekleştirilecek.

İlki Kahramankazan ilçesi için çekilen kuralar, 12 Ocak'a kadar diğer ilçeler için devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu'da 6 ilde 32 bin 636 evcil hayvan kayıt altına alındı
Elazığ'da okulun bahçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti
Kullanılmayan ahır sahipsiz hayvanlar için barınağa dönüştürüldü
Yargıtay, doktoru jiletle yaralayan sanığa verilen 18 yıl hapis cezasını onadı
İstanbul ve Trakya'da yoğun sis 6 Ocak'a kadar etkili olacak

Benzer haberler

"İlk Evim, İlk İş Yerim"de Ankara'daki hak sahiplerini belirlemek için ilk kura çekildi

"İlk Evim, İlk İş Yerim"de Ankara'daki hak sahiplerini belirlemek için ilk kura çekildi

Bozkurt'ta bodrum kattaki ev ve dükkanları selden zarar gören 46 kişiye yeni evleri verildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet