Dolar
40.06
Euro
47.06
Altın
3,325.00
ETH/USDT
2,775.40
BTC/USDT
111,042.00
BIST 100
10,333.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da "Hükümlü ve Tutuklu Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi Hakkında Protokol İmza Töreni"nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

İklim Kanunu ile inşaatlarda karbon ayak izini azaltan yöntemlerin kullanılması bekleniyor

TMB, İklim Kanunu'nun, inşaat sektörünün sürdürülebilir ve iklime dayanıklı malzemeler kullanmasını, enerji verimli tasarımlar geliştirmesini ve karbon ayak izini azaltan uygulamaları benimsemesini zorunlu hale getirdiğini bildirdi.

Zeynep Duyar  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
İklim Kanunu ile inşaatlarda karbon ayak izini azaltan yöntemlerin kullanılması bekleniyor

Ankara

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), İklim Kanunu'nun, inşaat sektörünün sürdürülebilir ve iklime dayanıklı malzemeler kullanmasını, enerji verimli tasarımlar geliştirmesini ve karbon ayak izini azaltan uygulamaları benimsemesini zorunlu hale getirdiğini bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Birlikten yapılan açıklamada, Türkiye'nin açıkladığı net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, iklim değişikliğiyle mücadelede esas olan sera gazı emisyonlarının azaltılması amacıyla hazırlanan İklim Kanunu'nun dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Kanunda inşaat sektörünü doğrudan etkileyecek maddelerin yer aldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yayımlanan raporlarda inşaat ve yapı endüstrisinin toplam karbon salımının yüzde 39 düzeyinde bulunduğu ifade ediliyor. Yürürlüğe giren İklim Kanunu ile ülkemizdeki bina inşaatlarında karbon ayak izini azaltan inşa teknikleri, dönüştürülebilir ya da yenilenebilir malzemelerin kullanımı gibi uygulamalar öne çıkacaktır. İnşaat sektöründe iklim değişikliği adaptasyonunu gerçekleştirmek için enerji verimliliği önlemleri almak, yeni yapı teknolojilerini uygulayabilmek, yeşil binalar inşa etmek ve sürdürülebilir malzemeler kullanmak önem kazanmaktadır."

Açıklamada, iklim değişikliğinin etkilerini değerlendirmek ve inşaat projelerini buna göre planlamanın da adaptasyon sürecinin bir parçası olacağı aktarılırken, bu durumun, inşaat sektörünün sürdürülebilir ve iklime dayanıklı malzemeler kullanmasını, enerji verimli tasarımlar geliştirmesini ve karbon ayak izini azaltan uygulamaları benimsemesini zorunlu hale getirdiğine dikkat çekildi.

Teşvikler bekleniyor

Sektördeki dönüşümün hedeflere uygun şekilde hızlı gerçekleşebilmesi için kanunda çerçevesi çizilen teşviklerin en kısa zamanda netleştirilmesi, vergi avantajları, düşük faizli kredi, hibe gibi yöntemlerle etkin şekilde hayata geçirilmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnşaat sektörümüz düşük karbonlu ve sürdürülebilir inşaat modellerine adapte oldukça firmalarımızın uluslararası finansman, yeşil kredi gibi imkanlara erişimleri ve uluslararası rekabet gücü artacaktır. İlk etapta 'yeşil yapı', inşaat maliyetlerini artırsa da uzun vadede enerji tasarrufu, verimlilik ve bakım gideri düşüşü sayesinde rekabetçi fayda sağlayacaktır. İklim değişikliği inşaat sektörünü yeniden şekillendirirken, sürdürülebilir ve iklim dirençli yapılar inşa etmek artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Malzeme israfını azaltan ve inşaat sürecini hızlandırarak daha az enerji tüketimi sağlayan modüler ve prefabrik yapı sistemleri gibi sürdürülebilir çözümler, yeni ve modern yapı anlayışının temelini oluşturacaktır. Sektörde enerji izleme sistemleri, yenilenebilir enerji entegre çözümleri gibi 'İnşaat 4.0' teknolojilerinin kullanımı yaygınlaşacak, AR-GE harcamaları artacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi" pazar günü yapılacak
Müzisyen Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Türk bayrağı asıldı
İzmir'deki kentsel dönüşüm hak sahipleri mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor
Öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları duyurusu yayımlandı

Benzer haberler

İklim Kanunu ile inşaatlarda karbon ayak izini azaltan yöntemlerin kullanılması bekleniyor

İklim Kanunu ile inşaatlarda karbon ayak izini azaltan yöntemlerin kullanılması bekleniyor

İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Hasar: İklim Kanunu Türkiye'nin mevcut durumu göz önüne alınarak planlandı

İklim Kanunu ile temiz enerji sektöründe finansal teşviklere erişimin artması bekleniyor

İklim Kanunu Resmi Gazete'de

İklim Kanunu Resmi Gazete'de
İklim Kanunu ile karbonun doğru fiyatlandırılması sağlanarak enerjide verimliliğe katkı sunulacak

İklim Kanunu ile karbonun doğru fiyatlandırılması sağlanarak enerjide verimliliğe katkı sunulacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 14 soruda İklim Kanunu'nu anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 14 soruda İklim Kanunu'nu anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet